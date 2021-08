Normani nous dévoile une facette cachée dans son nouveau single ”Wild Side”.

Normani est plus motivée que jamais. Ayant essuyé le succès limité de ” Motivation ” sorti en août 2019, l’artiste aux multiples talents a privilégié la discrétion pour mieux prévoir son retour.

« Vous verrez Normani comme vous ne l’avez jamais vue ! » Ainsi Cardi B décrivait le clip vidéo, la veille de la sortie. La rappeuse, invitée sur le morceau, faisait monter la pression chez les fans, plus haute que jamais.

Et pour cause ! ” Wild Side ” ravit les fans aussi bien pour la piste que pour son visuel. Utilisant un sample du classique ”One In A Million” d’Aaliyah, Normani chante de manière cadencée ses envies de folies à son partenaire, dans le style de Mariah Carey dans ”Breakdown”. Amateurs d’ad-libs et d’harmonies en trois parties sont servis.

Quant au visuel, l’ex-membre des Fifth Harmony se montre plus sexy que jamais, que ce soit habillée de plastique, en similicuir et en corset, ou en imprimé léopard. Elle n’hésite pas à faire des clins d’œil à de nombreuses icônes du R&B contemporain.

Du visuel épuré et sous forme de tableaux façon “Say My Name” des Destiny’s Child, aux glissades empruntées à Ciara dans “Promise”, tout en passant par d’autres références à Aaliyah (“More Than a Woman”), Usher (“U Remind Me”), Beyoncé (“Baby Boy” et “Deja Vu”) ainsi que Janet Jackson (“Doesn’t Really Matter”) des années 2000.

Fusion du R&B futuriste, de la Pop Y2K et de la Trap&B “Wild Side ” conquiert les cœurs des nostalgiques, tout en s’adressant à une audience R&B contemporaine. Normani a réussi ce qu’elle avait eu du mal à faire dans “ Motivation ” : s’inspirer tout en s’appropriant ces références issues de la culture populaire afro-américaine.

Cela le lui rend bien. En effet, le titre est placé à la 14ème place du Billboard Hot 100 une semaine après sa sortie. Il est bon de savoir qu’il s’agit de la plus haute position jamais atteinte par la jeune interprète à la sortie d’un de ses singles. Le monde semble avoir bel et bien compris sa motivation, et est prêt pour la sortie de son album tant attendu.

– Ibrahim C.