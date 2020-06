NOTOMIA Paris, le pari d’une sneaker de qualité

L’alliance de la qualité et du design

NOTOMIA Paris est une jeune marque de couture française, créée en 2018 à Paris. NOTOMIA est née avec la volonté de proposer des pièces de qualité, à un prix abordable. Mais sans pour autant délaisser le design !

La marque puise son inspiration dans plusieurs univers. Luxe, mode streetwear et sportswear vintage, il y en a pour tous les goûts ! La richesse de ce mélange offre deux modèles de sneakers au look affirmé, la MAYA et la HERITAGE.

MAYA

MAYA, c’est la sneakers qu’on aimerait tous et toutes avoir dans notre garde robe ! Le design atypique de la MAYA symbolisé par les coutures faisant le tour de la chaussure, est directement inspiré des mocassins amérindiens.

Le velours et les matières premium qui composent la sneakers apportent une touche d’élégance à l’ensemble. Une soirée ? Un rendez-vous important ? Si vous souhaitez un look soigné mais décontracté, n’hésitez plus. La MAYA est la sneakers qu’il vous faut.

HERITAGE

La collection HERITAGE, s’adresse à tous les nostalgiques des années 90. En effet, NOTOMIA Paris a souhaité reprendre les codes de cette époques afin de les sublimer !

Les sneakers HERITAGE, confortables et un brin old-school, sauront rappeler sans efforts vos années de jeunesse !

Ces deux modèles phares sont déclinés dans plusieurs coloris, et fabriqués au Portugal à partir de matériaux premium !

Rendez-vous sur le site internet de la marque et sur Instagram pour ne rien rater des dernières actu de la marque !