Notre sélection de 8 artistes R&B à suivre en 2020

Longtemps mis de côté, le R&B connaît aujourd’hui un second souffle ! Porté par une nouvelle génération d’artistes comme H.E.R., Summer Walker, Ella Mai ou encore Kehlani, le R&B s’est renouvelé et a retrouvé son public. Les nostalgiques des années 90 et 00 vous diront que le R&B s’était mieux avant… Et bien, voici 8 artistes qui vont surement les faire changer d’avis.

#1. Aisha Nicole

Petite nouvelle sur la scène R&B : Aisha Nicole. La jeune femme originaire de Caroline du Nord propose un bel univers aux influences 00s. Plus jeune, Aisha grandit avec la musique de Nina Simone, Lauren Hill, Erykah Badu et Aaliyah. Ces artistes incontournables du genre vont l’aider de façonner son identité musicale. Après une enfance difficile, elle trouve refuge dans la musique. Un bel échappatoire lui permettant d’exprimer ses émotions et de partager son histoire.

En février, Aisha partageait son premier single intitulé “Say Less”. Une jolie ballade racontant les hauts mais surtout les bas d’une relation toxique. Le mois dernier la jeune femme régale une seconde fois avec la sortie de “Realist”. Un titre assez court d’1 minute 30 sur fond de guitare sèche.

Aisha travaille actuellement à son premier EP, Out of the Blue, prévu cette année !

#2. Jenevieve

La semaine dernière on vous présentait l’hypnotique Jenevieve, notre gros coup de coeur R&B de 2020. A seulement 22 ans, la jeune femme fait déjà preuve de beaucoup de maturité dans l’écriture de ses textes. Elle n’a pas peur d’aborder des sujets intimes et les moments difficiles de sa vie. A travers les grands noms de la pop, du R&B et du rock (Michael Jackson, Aaliyah, Prince ou encore The Beatles), la jeune femme s’est dessinée un univers bien à elle.

Jenevieve a sorti un premier titre “Medallion” accompagné d’un clip très esthétique en noir et blanc. Réalisé à New-York, c’est sans effort qu’il rappelle l’ambiance hip-hop et R&B des années 90. La semaine dernière, la jeune femme a partagé son nouveau projet “Baby Powder”, un titre tout doux un brin funky.

On a hâte de découvrir ce que Jenevieve réserve encore pour 2020… Affaire à suivre.

#3. Rileyy Lanez

A seulement 19 ans, Rileyy Lanez est l’un des plus beaux espoirs du R&B américain. Sur son compte Instagram, elle partage des covers souvent chantées a capela, et cumule déjà des milliers de vues ! En octobre dernier, Rileyy collabore avec le rappeur Lil Tay sur “Post To Be” issu de l’album True 2 Me. Le titre devient très populaire et atteint plus d’1 million de vues sur YouTube quelques jours après sa sortie !

Rileyy a déjà un très gros potentiel. Elle l’a d’ailleurs montré sur son morceau “I’m Leaving” (vu 7 millions de fois sur Youtube), et plus récemment sur le titre “Left 4 Me”. Sa jolie plume et sa voix cristalline lui ont permis de signer chez Columbia Records, où elle prépare activement son premier EP.

Rileyy Lanez serait-elle la nouvelle grande artiste R&B de la génération Z ?

#4. Kaash Paige

Kaash Paige s’est faite remarquer sur Tik Tok avec la chanson “Love Songs”. Énorme succès puisque le titre est resté 6 semaines dans le Top Viral 50 de Spotify. (Si vous n’êtes pas abonnés à Tik Tok, il donc va falloir sérieusement vous y mettre…)

Après le succès de “Love Songs”, la jeune texane sort son premier EP, Park Car Convos. KP y parle d’anxiété, de fausses amitiés, d’infidélités,… sur fond de productions R&B lo-fi. Vous pourrez aussi croiser les jolies vocales de KP sur le titre “Euphoria” de Don Toliver en feat. avec Travis Scott.

Tenez vous prêts car Kaash Paige voit très (très) grand cette année !

#5. Cleo Sol

Direction l’Angleterre à la découverte de Cleo Sol. Cleopatra Nikolic de son vrai nom, est une jeune londonienne qui a grandi dans une famille de musiciens. Ses influences variées (soul, rock des années 60, reggae, musiques latines,…) lui ont permis de se forger un très bel univers musical.

Cleo Sol sort un premier EP en 2018 Winter Songs, porté par le morceau“Why Don’t You”. Invitée à chanter le titre dans COLORS, le titre comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube ! En 2019, elle collabore avec la rappeuse Little Simz sur “Selfish”. Succès immédiat, le refrain chanté par la voix envoûtante de Cleo Sol fait mouche.

La semaine dernière, Cleo Sol a signé un superbe retour avec Rose In The Dark. Un album de 11 titres très smooth, pour tous les amoureux de neo-soul et de R&B. La britannique n’en est plus à son coup d’essai, et 2020 confirme qu’elle est bien une artiste qui compte.

#6. Ego Ella May

Ego Ella May est une artiste sud-londonienne qui combine parfaitement néo-soul, soft-jazz et R&B contemporain. En plus de sa superbe voix, Pip Millett a une très jolie plume. Elle s’en sert pour écrire des textes solides et réfléchis.

En 2019, l’anglaise sort un premier projet de 10 titres So Far, aux influences très néo-soul. Au début du mois, Ego Ella May a partagé un superbe single “How Long ‘Til We’re Home”, abordant un thème très personnel. Issue d’une famille Nigériane, Ella s’interroge sur sa place dans le monde et le sentiment de se sentir chez soi.

La britannique a annoncé la sorti de son prochain album Honey For Wounds pour le printemps prochain. Il faudra encore un peu patienter pour avoir notre dose de bonne soul et de R&B !

#7. Pip Millett

Cette année la scène R&B britannique réserve encore beaucoup de surprises ! Pip Millett est une artiste originaire de la ville de Manchester. Après son passage très remarqué dans COLORS avec le titre “Make Me Cry”, la jeune femme s’est dessinée une très belle trajectoire.

Pip Millett sort 4 nouvelles chansons à l’été 2019, “Something Bout The Rain”, “Fancy”, “Contact” et “Do Well”. Sur fond de neo-soul et de R&B, les titres prônent la positive attitude et encouragent à l’introspection. Le mois dernier, Millett nous a doucement sorti de l’hiver avec le titre très smooth “June”.

Fidèle à ses premières inspirations, c’est avec brio que Pip Millett réussi à conserver l’âme du R&B et de la Soul (tout en y apportant sa petite touche de fraîcheur !).

#8. Celeste

Celeste est une autre artiste britannique qui a déjà fait son petit effet sur la scène R&B anglophone (cette année, elle a même remporté le BRIT Rising Star Award ! ). Née à Los Angeles, Celeste a grandi au Royaume-Uni. Elle se découvre une passion pour la musique en écoutant Aretha Franklin, Ella Fitzgerald et Otis Redding. Ces artistes vont d’ailleurs contribuer à façonner son identité musicale.

En décembre 2019, Celeste sort un magnifique EP de 7 titres, Lately, mêlant soul, jazz et R&B contemporain. La britannique a également droit à sa session COLORS la même année. Elle y interprète “Strange” un titre bouleversant d’une rare sensibilité, cumulant plus d’1 millions de vues !

Celeste possède une voix rare, qui vous fera voyager encore un bout de temps !