Ocevne se fait sa place avec flow et douceur

Repérée et produite par Dadju et Barack Adama, l’artiste Ocevne a sorti cette année 2 EPs pour nous emmener dans son univers suave et captivant.

C’est avec une cover de Dadju postée en 2018 qu’Ocevne présente au public sa voix douce qui frappe dès la première écoute de chacun de ses morceaux. Deux ans après, ses talents vocaux et son flow lui ont permis de débuter sa carrière d’artiste.

Un talent indéniable

Originaire de Genève, la jeune femme de 24 ans est déjà signée sur le label Rec. 118. Dadju et Barack Adama de la Sexion d’Assaut sont du côté de la production. On a pu déjà entendre Ocevne (Océane) l’année dernière dans une collaboration avec Tayc : “Comme un samedi”.

Avec une fanbase qui grandit vite sur Instagram, elle nous donne rendez-vous régulièrement lors des #MusicMondays. C’est dans ces sessions vidéos qu’on peut écouter ses covers mais surtout des compositions originales en avant-première.

Le son R&B qui manquait à la scène francophone

Cet été, elle a sorti son premier EP MWANZO : 4 titres pour nous faire découvrir son univers. On ne peut être qu’impressionné par la qualité des productions et du talent de chanteuse qu’Ocevne nous partage. Coup de cœur pour le morceau “Minimum” à l’ambiance 90’s R&B mais aux beats hyper modernes.

Son deuxième EP MOYO WAZI est sorti récemment et nous confirme qu’Ocevne est un talent à suivre de très près ! Ocevne se confie toujours un peu plus sur chacun des 4 morceaux. Elle se révèle sur l’excellent clip d’”À Coeur Ouvert”. L’EP finit sur “God Blessed”, véritable hymne d’espoir. On a hâte de découvrir la suite de ses projets et un futur album. En attendant, les 2 EP sont disponibles en streaming pour notre plus grand plaisir !