Off-White x Air Jordan 5 Sail

Off-White, la marque fondée par Virgil Abloh, a multiplié ses collaborations avec Jordan Brand ces dernières années. En effet, on se souvient de la collection “The Ten” qui avait mis toute la communauté sneakers en ébullition. Cette fois-ci, c’est une nouvelle Air Jordan 5 au coloris Sail/Fire Red/Muslin/Black qui a été officialisée.

La dimension affective de Virgil Abloh pour la marque au Jumpman est indéniable. Devenu depuis directeur artistique de la maison Louis Vuitton, le designer a pris le soin d’expliquer sa démarche en déstructurant complètement les sneakers dont il est fan. Notamment, la célèbre Air Jordan 1 “Chi” qui a fait l’unanimité chez les passionnés.

La collaboration entre les deux marques rend hommage à un classique : la Air Jordan 5 imaginée par Tinker Hatfield

En effet, la nouvelle Air Jordan 5 Off-White Sail suit la même logique de déstructuration. Tout comme la Air Jordan 5 Off-White Black sortie en février dernier. Effectivement, pour les 30 ans de la paire, Off-White et Jordan Brand ont décidé de sortir deux Air Jordan 5 en hommage aux classiques Black Metallic Silver et Fire Red.









A l’image des autres paires de la collaboration entre Off–White et Jordan Brand, la nouvelle Air Jordan 5 arbore le fameux zip tie. Un tissu technique TPE de couleur sail remplace l’empeigne en cuir originale et donne à la paire cet aspect “vieilli”. De plus, nous retrouvons quelques touches de rouge et de noir sur la midsole. Enfin, un revêtement 3M sur la languette perforée avec le logo Jumpman, le numéro 23 sur le côté et le Nike Air au talon finissent d’agrémenter les détails de cette paire.









Une release prévue le 29 octobre et une collection de vêtements disponible en fin d’année.

Les premiers visuels officiels ont été dévoilées il y a quelques semaines. En outre, une date de release a même été évoquée pour le 29 octobre. La Air Jordan 5 Off-White Sail sera lancée sur l’application SNKRS en raffle comme d’habitude. En plus, la paire sera disponible chez Jordan Bastille mais toujours via un système de tirage au sort. La liste des shops a également été mise à jour.

D’autre part, une collection de vêtements accompagnera la sortie de la Air Jordan 5 Off-White Sail. Mais celle-ci ne sera disponible qu’au mois de décembre.