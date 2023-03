Olivia Dean annonce son premier album « Messy » !

« Dédié à ma grand-mère Carmen qui a transplanté un arbre généalogique et une partie de celui-ci a grandi en moi. J’espère que ça vous apportera joie et réconfort et vous rappellera que nous somme tous messy (en désordre). Rendez-vous en juin x. » Olivia Dean

C’est par ces mots que la chanteuse britannique a annoncé la sortie de son nouvel et premier album « Messy ».

Cover de l’album « Messy »

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on vous invite à aller lire cet article qui décrit très bien qui elle est :

Messy, un projet plus que prometteur

« J’ai travaillé toute ma vie sur ce projet. Mais on a commencé sa réalisation depuis un an et demi environ. »

Et en un an et demi, Olivia Dean a eu le temps d’en faire des morceaux … Elle en a retenu 12, ceux qui constituent la tracklist du projet.

« Je voulais que le projet soit très chaud et léger, réconfortant, et le concept pour cela est d’accepter l’imperfection, de trouver la beauté et le désordre de la vie. Les erreurs c’est cool aussi. »

« Messy » est un des projets qui nous a le plus mis une claque en ce début d’année. Elle nous fait passer par toutes les émotions au fil de l’album et il est d’une grande sincérité.

À ce propos là, le deuxième single du projet intitulé « Dive » vient de sortir !

Une version physique !

Par la même occasion, Olivia Dean a annoncé l’ouverture de la précommande de « Messy ». On peut donc retrouver sur son site le CD et le vinyle dédicacés ainsi que du merch !

Rendez-vous le 30 juin 2023 !

Pour le plaisir…