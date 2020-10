Oscar Bunnik balance “A song for the Drunken Scum”

L’artiste Oscar Bunnik sort le titre “A song for the Drunken Scum”

le natif Utrecht est de retour après avoir sorti il y a quelques mois “Undersea Shogun” là c’est “A song for the drunken Scum”. Il parle du racisme, de la discrimination et de l’exploitation des Européens de l’Est par les employeurs d’Europe occidentale. Avec ce titre, il veut sensibiliser le maximum. Sur une production de Moonlight Beats et Oscar Bunnik lui même.

A song for the drunken scum est le nouveau single issue de l’album MOAIN.