PARDON MY FRENCH : Dj Snake revient avec un drop winter 2020 !

Dj Snake balance son nouveau drop hivernal pour sa marque Pardon My French !

Dj Snake, célèbre DJ français qu’on ne présente plus pour sa musique, mais également pour sa marque de vêtement Pardon My French, revient avec un drop pour l’hiver.

En effet, la célèbre marque de prêt-à-porter n’a plus rien à prouver depuis 2016. Pourtant le Dj ne s’arrête pas là ! Il innove même avec un nouveau style de typographie, et avec un style plus sobre mais toujours très recherché esthétiquement.

Son drop est donc composé d’une doudoune unisexe, doublée en soie (rien que ça), dont la nouvelle typo apparaît sur la poitrine. Au dos, nous retrouvons la typo brodée façon “ton sur ton”, et c’est CANON !!

Un mélange entre le streetwear américain et l’élégance à la française, que nous retrouvons également sur l’écharpe style “american college”. Le genre de grande écharpe que le plus beau gosse de l’équipe de football américain de la fac prête à son énième petite amie cheerleader qui se les gèle. Parce que Brenda ne sait pas s’habiller en hiver.

Bref, t’as compris l’esprit de la collection, des couleurs sobres, mais un style toujours déclassé, à l’image de Dj Snake.

En plus de ça, et parce que Dj Snake semble avoir un sacré humour, la collection éphémère balance un pull d’hiver (exclusivité Noel) façon “Maman j’ai raté l’avion” avec le portrait de Dj Snake. Le pull est carrément déclassé et décalé, on ADORE !!

Pour info, si tu commandes, et parce qu’il faut bien suivre la tendance covid19, un masque est offert ! Quitte à se masquer la gueule, autant le faire en Pardon My French, non ?

Pour info bis (parce que j’ai trop la flemme de trouver une nouvelle tournure de phrase) : le bombers “World flags” est en réassort pour les fêtes de fin d’année !

On peut clairement voir que Pardon My French souhaite faire évoluer le style de sa marque. Tout en gardant son cachet streetwear sophistiqué, on attend la collection 2021 avec impatience chez HypeSoul !

La collection limitée est d’ores et déjà disponible. Mais fais fissah ça va partir vite… Et tu vas te plaindre de payer trois fois plus cher sur Vinted après: il fallait être là !!

Sarah Z.