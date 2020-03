Rihanna invitée sur l’album de PARTYNEXTDOOR

Rihanna est de retour ! A l'occasion de la sortie de PARTYMOBILE, PARTYNEXTDOOR a invité Rihanna sur le titre 'Believe It".

Pendant que les fans de Rihanna attendent patiemment son nouvel album, la jeune femme a sorti “Believe It” avec PARTYNEXTDOOR ! L’artiste a invité Riri sur son quatrième album studio, PARTYMOBILE. Les producteurs NineTyFour, Cardiak et Bizness Boy ont assuré la prod très RnB du morceau. Rihanna prête sa voix sur le refrain, d’un titre lancinant et terriblement obsédant. (On parie que cela fera un futur hit !)

“Believe It” est le premier morceau de Rihanna depuis sa collaboration avec N.E.R.D. (“Lemon”) en 2017. Elle était récemment en studio avec The Neptunes, à travailler son neuvième album (très attendu !). Rihrih a confié à Vogue “J’aime voir ce projet comme un album inspiré du reggae […] Mais cela ne sera pas du reggae classique”.

🙏🏾🙏🏾🙏🏾 big sis with the layup! https://t.co/9OMXfM9zqq — PARTYNEXTDOOR (@partynextdoor) March 27, 2020

En plus de Rihanna, PARTYMOBILE présente 15 titres, dont une collaboration avec Drake “Loyal” et Bad Bunny “Loyal (Remix)“.

PARTYMOBILE est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming !