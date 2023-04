PHORA : De l’ombre à la lumière

Après cinq albums studio de qualité, Phora est revenu, il y a quelques mois avec l’album BUTTERFLY EFFECT (Décembre 2022).

PHORA : Un torturé au grand cœur

Natif de la West Coast californienne, ce rappeur écorché vif, n’a pas été épargné par la vie. En effet, entre tentative de meurtre sur sa personne, relations toxiques dans son entourage, trahisons et peines de cœur, aucun sujet ne passe à la trappe. Ses textes et l’interprétation de ceux-ci sont d’une authenticité rare. Là où certains artistes vont éviter d’évoquer de se confronter à leurs propres démons, Phora va carrément les prendre à bras le corps et les assumer. Dans l’un de ses singles les plus marquants « Sinner », il se livre profondément, en évoquant ses addictions (drogues, alcools), mais également sa dépression. Cependant, malgré cette noirceur et cette lutte constante contre lui-même, on perçoit une certaine lumière en lui.



Lire cette vidéo sur YouTube Phora – Dangerous (Official Video).

En effet, cette lumière c’est l’amour de soi, l’amour des autres et bien évidemment l’amour romantique. Dans ses précédents projets, bons nombres de ses titres prônaient l’importance de la santé mentale et physique. Mais également, l’importance d’avoir un environnement et un entourage sain et aimant en se libérant de toute toxicité ambiante. Le titre « Love Yourself », de son album Bury Me With Dead Roses (2019), en est un très bel exemple. Ou encore, un aperçu de son côté lover à travers le son, «To The Moon» de l’album Yours Truly Forever.



Lire cette vidéo sur YouTube Phora – Find Hope ( Official Video).

PHORA : The Butterfly Effect

Ce nouvel album de Phora, semble s’inscrire dans la continuité de ses précédents projets car les mêmes sujets sont évoqués. En revanche, on sent une certaine évolution, une certaine sérénité chez lui, voire de l’espoir. Phora semble plus apaisé et surtout profondément amoureux. Ainsi, on le retrouve en featuring avec sa compagne, sur les titres « Soul Ties (feat.Skye) », « The Art Of Healing (feat.Skye) » et « Sunset Drive (feat.Skye) », de belles ballades légères et mélodieuses. Il évoque également, les trahisons de certaines personnes de son entourage, sa dépression liée à cela entre autres choses. Malgré il termine sur une touche positive et pleine d’espoir, avec les sons « Letter To My Unborn », et « Find Hope ».

Ainsi, sa rudesse, sa sensibilité et sa résiliencefont de Phora un artiste talentueux, touchant et authentique, un artiste qu’on vous invite à écouter sans modération et sans plus tarder.