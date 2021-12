POWER BOOK II : GHOST confirmé pour une saison 3

Une bonne nouvelle pour les fans de l’univers Power. STARZPLAY, le service de streaming de STARZ a annoncé le renouvellement de la série originale “Power Book II: Ghost” pour une troisième saison. La production du prochain volet de la série soit commencer dés début 2022.

Une suite pour la série à succès

“Power Book II: Ghost” est la première série issue de la franchise “Power” des producteurs exécutifs Courtney A. Kemp et Curtis “50 Cent” Jackson. C’est Brett Mahoney qui sera showrunner et producteur exécutif sur cette troisième saison.

“Le succès continu et la résonance cuturelle de l’univers “Power” sont incroyables. Les fans veulent clairement poursuivre les intrigues de ‘Power Book II: Ghost,’” a déclaré Jeffrey Hirsch, President et Président Directeur Général de STARZ.

“Nous sommes impatients que la troisième saison riche d’un casting quatre étoiles entre en production au début de l’année prochaine. Juste avant le lancement de ‘Power Book IV: Force,’ la nouvelle série de cette franchise en pleine expansion.”

La saison 2 : l’héritage de Ghost

(Attention SPOILER, n’allez pas plus loin si vous n’avez toujours pas vu la saison 1)

“Power Book II : Ghost” débute sa seconde saison avec Tariq St. Patrick qui fuit toujours un héritage qui le hante. Contraint de tuer son professeur, Jabari Reynolds, Tariq s’éloigne de ce qu’il a toujours voulu protéger : sa famille. Avec Tasha sous protection des témoins, Tariq sait qu’il doit tout sacrifier pour sauver ce qu’il reste de sa famille. Incapable de le faire seul, il se tourne vers ceux qui détiennent le pouvoir et l’influence : Davis MacLean et son nouveau partenaire, Cooper Saxe, ainsi que Rashad Tate. Toutes ces options ont un prix, et les Tejada sont de retour aux affaires. Toutefois, avec deux meurtres impliquant Stansfield, Monet Tejada se demande si Tariq est le choix le plus judicieux pour sa famille. Alors qu’elle cherche à protéger par tous les moyens possible le futur de son neveu au sein de la NBA.

Ses plus jeunes enfants, Dru et Diana, remettent en question ses actions alors qu’elle est de plus en plus distraite. Surtout lorsque Monet va jusqu’à faire à nouveau confiance à Cane malgré ses actions contre la famille. Ainsi, Monet va se retrouver dans le lit de Mecca. Un homme qui souhaite lui montrer un tout nouveau monde, quitte à détruire l’ancien. Monet doit alors s’appuyer sur Tariq, qui doit décider de ce qu’il veut vraiment. Et de ce qu’il est prêt à sacrifier pour l’obtenir.

Depuis le 21 novembre, la saison 2 est dispo à l’international sur STARZPLAY est propose des nouveaux épisodes chaque dimanche.

Découvrez les coulisses de la saison 2 avec le casting de la série :