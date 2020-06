POWERBEATS 4, les écouteurs adaptés aux sportifs !

Après vous avoir présenté les PowerBeats Pro et ses nouveaux coloris très printaniers, la rédac a testé pour vous les PowerBeats 4. Beats est de retour avec la quatrième génération des ses écouteurs phares, adaptés aux sportifs. Nouveau look, autonomie prolongée et chargement utra-rapide, découvrez les PowerBeats 4.

Design

Les PowerBeats 4 ont un look assez discret, et rappelle le design des PowerBeats Pro. Les écouteurs se positionnent autour de l’oreille grâce à des contours d’oreille ajustables, pour assurer un maintien optimal. Course à pied, boxe, cyclisme,… ils conviennent à n’importe quelles activités sportives et tiennent parfaitement en place. Certifié IPXA, ils résistent à la transpiration et aux jets d’eau. De plus, un petit câble en plastique relie les deux écouteurs, très pratique pour ne pas les égarer ! (Cheveux longs ? On vous recommande fortement de les attacher avant votre séance de sport et avant d’enfiler votre paire d’écouteurs. Cela vous évitera de les emmêler au fil connectant vos deux oreilles.)

Ces écouteurs intra-auriculaires sont fournis avec un câble Lightning pour la recharge, et 4 tailles d’embout, pour s’adapter au mieux à votre oreille. Ils existent en 3 coloris : noir, blanc et rouge. En plus du manuel d’utilisation et des stickers présents dans l’emballage, vous pourrez aussi trouver une petite pochette noire pour les ranger.

On souligne cependant que les écouteurs ne sont pas faciles à mettre (il faut prendre le coup de main au début !). De plus, le petit arceau servant de maintien ne convient pas à tout le monde, il peut gêner si vous portez un ou plusieurs piercings au cartilage par exemple.

Qualité sonore

Au niveau de la qualité sonore les Powerbeats 4 n’ont rien à envier à leurs grands frères les PowerBeats Pro ! Beats a fait de beaux progrès depuis que la marque fait partie d’Apple. Le son est bien équilibré et ravira les amoureux de bonnes basses comme c’est souvent le cas avec les produits Beats. Les graves sont moins étouffants que sur les anciens modèles et écrasent moins le reste des fréquences, ce qui permet d’écouter différents styles de musique !

Avec ce modèle, Beats propose un minimum d’isolation, ce qui permet de rester attentif au monde extérieur lors de vos sessions de course à pied par exemple. Vous ne trouverez pas la réduction de bruit active, comme cela peut être le cas avec les AirPods. Pas d’inquiétude cependant, même si la musique subit un peu de perte, il est quand même facile de s’isoler et de se concentrer le temps de votre séance d’entrainement !

Au niveau de la qualité des micros, sachez que ces écouteurs peuvent tout à fait être utilisés au quotidien pour passer vos appels téléphoniques. La qualité des voix est plus que satisfaisante (avec forcement un peu plus de succès en intérieur).

Fonctionnalités

Ces nouveaux écouteurs Beats sont compatibles avec tous les appareils intégrant la fonction Bluetooth. Bonne nouvelle si vous possédez un appareil iOS, grâce à la puce H1 d’Apple, la connexion se fait de façon quasi instantanée ! Pour cela il suffit de mettre sous tension les écouteurs et rapprocher votre Iphone ou Ipad, afin d’initier l’appairage. De plus les PowerBeats intègrent la commande vocale, avec Siri vous pourrez dicter vos messages et aussi passer vos appels !

Du côté de l’ergonomie, la prise en main est assez simple. Sur l’oreillette gauche sont placés les 2 boutons volumes, ainsi que le bouton de contrôle sur le logo. Le bouton de mise sous tension et d’appairage se trouve sur l’oreillette droite. Les PowerBeats 4, ne disposent pas d’un système de détection de port, n’oubliez donc pas de les mettre en pause ou de les éteindre au moment de les enlever de vos oreilles.

Contrairement aux PowerBeats Pro, les PowerBeats 4 ne proposent pas la charge par induction. Pour recharger vos écouteurs, il faudra donc brancher l’oreillette de gauche au câble lightning. Point positif : la charge ultra rapide vous permet de bénéficier d’1 heure d’autonomie pour 15 minutes de charge. Ce nouveau modèle offre d’ailleurs une autonomie prolongée de 15 heures (bien pratique si vous décidez de courir un marathon !).

Prix

Là aussi, le prix surprend ! Pour acquérir ces petits bijoux, il faudra compter 149,95€ soit 50€ de moins que la génération précédente ! Le prix avantageux et compétitif sur cette gamme de produit, séduira sans aucun doute les fans de la marque.

Les PowerBeats 4 sont maintenant disponibles sur le site d’Apple, de la FNAC ou encore Darty.

L’avis de la rédac

Simple et efficace. Ce nouveau modèle proposé par Beats répond à l’ensemble de nos critères de “grand” sportif ! Pour y voir plus clair, voici un petit récapitulatif des + et des -.

Les + :

Compatibles avec la charge rapide

Autonomie de 15 heures

Légers et confortables

Résistants à l’eau et à la transpiration

Un son de qualité

Adaptés aux activités sportives

Les – :