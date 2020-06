POWERBEATS PRO : La nouvelle gamme summer de Beats By Dre

PowerBeats pro, la nouvelle collection d'écouteurs sans fil par Beats By Dre qui sent l'été !

A défaut d’entendre la connerie humaine des derniers temps : propos racistes, discours de Trump, promesses de Macron etc… On vous propose de vous boucher les oreilles, mais avec style !

Les PowerBeats pro, ces petits écouteurs sans fil épousant parfaitement la forme de vos petites oreilles, ont été développé en 4 coloris : Jaune Printemps, Rose nuée, Rouge lave et Bleu glacier.

PowerBeats pro Rose Nuée

Ces doux noms de couleurs nous rappellent les beaux jours à venir, aussi beaux que les écouteurs le sont !

Mais la beauté ne fait pas tout dit-on (mon ex m’a dit ça un jour crari) ! Parlons de leurs caractéristiques : une recharge de 5 minutes promet 1.5 heures d’écouter grâce à la technologie Fast Fuel, ils sont résistants à l’eau et à la transpiration, l’accès à SIRI en mains libres et accès à différents appareils Icloud (sorry pour les pro Samsung, achète toi un Iphone fissa), mais également une qualité audio prometteuse comme tous les casques et écouteurs Beats en ont la réputation.

PowerBeats pro Bleu Glacier

Le contour de l’oreille est également réglable pour plus de confort et de stabilité durant un exercice physique (d’ailleurs les sportifs du confinement je pense à vous en écrivant ça), et surtout, 4 tailles d’embouts sont proposées pour un son et un confort optimal !

PowerBeats pro Jaune Printemps

Bon, parlons peu, parlons prix : là, ça fait un peu mal : 249.95€ ce petit bijou, ça fait un budget mais n’oublions pas sa qualité dont la réputation n’est plus à faire.

PowerBeats pro Rouge Lave

Les PowerBeats Pro seront disponibles à la vente à partir du 9 juin 2020, en sur Apple et autres plateformes agrées.

Sarah Z.