PrettyLittleThing x Saweetie : Collection Round III !

PrettyLittleThing & Saweetie : la collaboration revient en force pour une nouvelle collection on fleek !

On ne présente plus ces deux grands noms, mais surtout cette pure collaboration : PrettyLittleThing x Saweetie remet le couvert !

PrettyLittleThing, célèbre marque de prêt à porter balance sa troisième collab’ avec la rappeuse Saweetie, représentant la marque à son apogée.

Girly, gang, stylé, parfois simple, parfois ultra sophistiquée, fine, avec des formes : la collection Saweetie est faite pour toi !!

La première collection PLT signée par Saweetie s’est faite en 2019, présentée pour la première fois à la fashion week de New-York. Travaillant à ce moment là sur son album Pretty Bitch Music, notre Icy Girl a parfaitement fait le rapprochement entre l’univers PLT et son univers musical.

La troisième -et dernière (malheureusement)- collection est d’ores et déjà disponible sur le site PLT, et franchement, c’est le feu !!

La collection présente des pièces ultra féminine, sexy, street, working woman, boss woman, neutre etc…

On y retrouve des couleurs rose bonbon, comme pas mal de pièces camel ou écrue, très tendance cet hiver notamment.

Aussi, une multitude de matière : on passe du basic coton, à l’effet croco, en mélangeant les deux pour un style éclectique et original, bref, on aime !!

La collection propose une trentaine de pièces, y’a de quoi faire !

Et comme si ça n’était pas assez, plusieurs pièces de la collection sont en ce moment même en promo, en fait t’as aucune excuse pour ne pas adopter le Pretty Bitch Style !!

Comme dirait Saweetie, baby tap in !

Sarah Z.