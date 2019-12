Qui est le chanteur Omar Apollo?

Nouveau venu L’Indiana, le chanteur Omar Apollo possède talent indéniable!

Omar Apollo a 20 ans est un chanteur américano-mexicain, originaire d’Indiana. Avec son premier EP « Stereo » sorti en 2018 et très bien accueilli par la critique. Omar a connu une belle ascension et est devenu un talent indéniable à suivre.

Rolling Stone en parle comme un artiste à connaître, Pitchfork l’a présenté en tant qu’artiste qui monte et Youtube l’a sélectionné dans le cadre de Foundry, son programme international de développement artistique (Cuco, ROSALÍA, Gunna, Chloé X Halle, Dua Lipa).

Le second EP « Friends », sorti au printemps 2019, met en valeur la polyvalence sans faille de ses singles comme “Friends”, “Ashamed” et “Trouble”. Sur le projet, le chanteur guitariste arrange avec dextérité des éléments de jazz, de R&B, de funk, de musique alternative, de soul et de musique pop.

Omar Apollo sera en concert le 19 novembre à Paris au Badaboum.