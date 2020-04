Qui sont les rappeurs de la série Validé ?

La série Validé, réalisée par Franck Gastambide, cartonne depuis sa sortie le 20 mars dernier sur My Canal. Le périple du jeune Apach, rêvant de percer dans le rap game a déjà séduit des millions de téléspectateurs. En plus de nous faire rentrer dans les coulisses de l’industrie du rap français, Validé a révélé plusieurs jeunes talents. Retour sur les rappeurs qui ont fait de Validé un succès !

Apach/Hatik

Retenez bien son nom, car Hatik c’est la révélation de la série Validé ! Clément Hatik de son vrai nom est un jeune rappeur originaire des Yvelines. C’est à 16 ans qu’il sort ses premiers sons. 10 années plus tard que le rappeur va finir par percer. Hatik se fait remarquer après la sortie de son projet Chaise Pliante (2019) sur lequel il aborde des thèmes liés à la vie de cité (sans quitter sa chaise pliante).

En plus de ses qualités de rappeur, Clément brille devant la caméra. En 2019, il est approché pour jouer Apach dans la série Validé. Au terme d’un long casting, Franck Gastambide tombe sous le charme du jeune homme et lui propose le rôle principal. Le réalisateur a d’ailleurs confié lors d’une interview accordée à Télé-Loisir “J’ai vu en ce garçon mon héros. Un mec avec un charisme hors norme et des capacités de rappeur incontestables“. Il faut dire que le rappeur nous a donné des frissons dès le premier épisode, avec un freestyle explosif !

Depuis la sortie de la série, Hatik explose tout sur les plateformes de streaming ! Sur Spotify, le nombre de ses auditeurs a triplé en passant de 200 000 à plus de 700 000 par mois. La discographie du jeune artiste est déjà assez complète. En plus de Chaise Pliante et Chaise Pliante 2 (2020), Hatik est présent sur la Bande originale de la série. Le rappeur interprète 3 titres “Plus rien à perdre” en feat. avec Soprano, “Dans la fusée” et “Prison pour mineurs”

Mastar/Sam’s

Foot, rap et cinéma : Moussa Mansaly aka Sam’s à réussi à vivre de chacunes de ses passions. Dans la série Validé, Moussa Mansaly joue le rôle de Mastar, un rappeur au sommet de sa carrière avec 12 albums à son actif qui ne voit pas d’un très bon oeil l’arrivée d’Apach dans le game.

Originaire de Bordeaux, Moussa commence d’abord une carrière dans le foot. Il se forme avec plusieurs internationaux français dont Rio Mavuba et Matthieu Valbuena, avant de jouer à Cenon, puis au Stade bordelais. Après plusieurs blessures, il décide de ranger sa carrière au vestiaire. En parallèle il commence à se faire un nom dans la musique et le paysage cinématographique français. Moussa prête sa plume à de nombreux artistes tels que Tal, Kendji Girac, Naza ou encore Keblack, et collabore avec de grands grands noms du rap comme Youssoupha, Kery James, Sofiane,… Il travaille aussi sur plusieurs projets personnels (1 album Dieu est grand (2015), 7 EP dont le dernier en date Deus Ex Machina (2020)), qu’il sort sous le nom de Sam’s.

Coté cinéma, Moussa joue dans plusieurs longs métrages à succès dont Patients (2017), La vie scolaire (2019) et prochainement Miss (2020). Présentés l’un à l’autre par Sabrina Ouazani, c’est sur tournage de La surface de réparation (2017) que Moussa rencontre Franck Gastambide. Une belle complicité née entre les deux acteurs tant sur le plan personnel que professionnel. L’acteur pour jouer Mastar est alors tout trouvé !

Moussa a fait de sa polyvalence une force. Grâce à sa double casquette de rappeur/acteur, Moussa aka Sam’s a su jouer le rôle de Mastar avec une justesse incroyable. “Dans la mesure où l’on a la volonté et la capacité de faire quelque chose, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, alors on peut arriver à tout faire» -- Paris Match.

Karnage/Bosh

Bosh c’est l’une des belles surprises de la série Validé. Le jeune homme interprète le rôle de Karnage un rappeur violent que Mastar rencontre en prison. Dans la vraie vie, Bosh est aussi un rappeur. Originaire de Plaisir (78), le jeune homme de 25 ans tombe très tôt dans la musique. Avec des amis, il lance un groupe nommé BLK et sort ses premiers sons. C’est en solo qu’il se fait connaître. Il sort une série de freestyle sous le nom de “Mâle Dominant”, qui comptabilisent des millions de vues sur YouTube.

Pour l’anecdote, quand on lui demande d’où lui vient son nom, Bosh répond “C’est un grand d’un quartier de la Grande Borne, dans le 91, qui m’a blazé Bosh. Je lui ai demandé pourquoi, et il m’a dit que dans tout ce que je fais, c’est un travail de précision” -- Booska P.

Bosh est aussi passé devant la caméra, puisqu’il à jouer dans pour la web-série Dans le Kartier. La série créée en 2009, raconte la vie d’une bande de pote de la cité du Valibout à Plaisir. Sur YouTube, l’équipe précise “Ce projet initialement parti d’un “délire” de jeux de scène, un soir, dans un hall […], a pour but de mettre en fiction des scènes de la vie quotidienne dans les cités de banlieue“.

Bosh profite du bel accueil réservé à la série pour sortir son deuxième album, SYNKINISI. Le projet est porté par les titres “Coeur Noir”, “Walter White” et “Business” en feat. avec SCH. SYNKINISI est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming.