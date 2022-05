RAY BLK : Une perle made in South London

RAY BLK, c’est du talent à l’état pur, un son, une plume éclectique et authentique, et enfin une voix chaude et groovy. Ainsi, bien que son premier album s’intitule ACCESS DENIED, c’est-à-dire « Accès Refusé » , RAY nous y donne un accès total et mérité, après cette attente interminable.

Started From The Bottom…

Rita Ekwere, plus connue sous son nom d’artiste RAY BLK, fait partie des artistes qui avancent lentement mais sûrement vers le succès. L’artiste britannique originaire du Nigéria, n’est pas une novice, puisqu’elle baigne depuis son plus jeune âge dans la musique. En effet, cette dernière crée le groupe « New Found Content », avec son ami d’enfance, l’artiste MNEK à l’âge de 13 ans, sans pour autant mettre son éducation de côté, puisqu’elle sort diplômée en littérature anglaise, de l’Université de Brunel. Elle continue alors la musique et travaille dans une agence publicitaire afin de financer sa carrière, et fait en cours de route, une rencontre déterminante : celle de Stormzy, qui apparaîtra d’ailleurs en featuring, sur son single « My Hood » une ode, voire une lettre d’amour à son quartier du sud-est de Londres, Catford .



Lire cette vidéo sur YouTube Ray BLK – My Hood ( Colors)

She Struggled A Bit…

C’est d’abord avec quelques EP que RAY affûte sa plume, et fait ses armes. Son premier projet HAVISHAM (2015), s’inspire du célèbre roman de Charles Dickens « Les Grandes Espérances« , ainsi que du personnage Miss Havisham, qui jure, après avoir été abandonné par son fiancée le jour de son mariage, de ne plus tomber amoureuse et maltraiter les hommes. L’EP suit donc cette trame, et raconte l’histoire d’une jeune fille qui tombe amoureuse, se fait briser le cœur, et devient aussi froide que l’héroïne du roman éponyme.

Ainsi, du chant au rap, du Hip-Hop/R’n’B à la Pop/Soul, Ray ne se refuse rien et manie avec justesse tous ces éléments. Pour s’évader le temps d’un instant, le slow tempo soulful de « Lie To Me » est parfait pour se détendre. En revanche pour les gens d’humeur effrontée voire insolente, les sons « Not Your Girl » et « Trouble », feront l’affaire. Enfin, pour une atmosphère sexy et feutrée, préférez le son « Ride And Die ».



Lire cette vidéo sur YouTube RAY BLK – Over You ft. Stefflon Don.

But Now She’s Here !

Après ce premier projet, RAY enchaîne avec deux autres EP de qualité : DURT (2016) et EMPRESS ( 2018). Ces projets respectifs sont bien à l’image de ce qu’elle est, et de ce qu’elle représente, c’est-à-dire une femme forte, indépendante, qui sait qui elle et où elle va. Très souvent comparée à Miss Lauryn Hill, on ne peut en effet, s’empêcher de remarquer ce côté soulful et engagé à travers des sons tels que «Hunny » (qui fait écho au « Doo Wop » de Miss Hill), « Baby Girlz ». Cependant, RAY sait se montrer vulnérable et amoureuse avec des sons comme « Gone (feat. SG Lewis)» , ou encore digne et patiente dans « Empress », en attendant l’amour qu’elle mérite, encourageant toutes les femmes à faire de même.

Ainsi, son tout premier album studio ACESS DENIED (2021), s’inscrit dans la continuité de ses précédents projets. On y retrouve une RAY plus mature que jamais, à la fois vulnérable et forte, insolente et provocante, tout simplement versatile. On y retrouve donc des pépites tels que « 25 » et « Baggage », assez vulnérables et personnels, ou encore « Mine » et « If I Die « , à sexy, chill et doux. Et enfin, des sons un peu plus rythmés et énergétiques tels que « Smoke (feat. Kojey Radical )», « Dark Skinned » et « Over You (feat. Stefflon Don) ».

Qu’elle traite de ses déboires amoureux, de sa difficulté de réussir en tant que femme noire dans l’industrie musicale, ou encore qu’elle célèbre les femmes en relevant l’importance de l’amour de soi et de l’indépendance, Ray ne manque pas de le faire avec beaucoup, de hauteur et de punch, mais surtout avec justesse. ACCESS DENIED est donc sur toutes les plateformes, à écouter en boucle et sans modération!