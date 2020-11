Reason – New Beginnings

Repoussé à cause de la pandémie mondiale de la Covid-19, le premier album de Reason, nouvelle pépite de Top Dawg Entertainment sort enfin. Retour sur ce premier projet plein de promesses.

Los Angeles, lourd héritage

Depuis l’adoubement de The Game en 2005, avec la sortie de son premier opus The Documentary, la scène de Los Angeles a toujours été en souffrance. Les Glasses Malone, Crooked I, Nipsey Hussle ou Dom Kenedy (pour ne citer qu’eux) se sont longtemps fait recaler des labels. La faute peut-être au marché musical de l’époque qui n’était pas en adéquation avec le côté artistique de ces rappeurs. La faute peut-être également à cette violence constante, tant dans les rues de L.A. que dans les lyrics des MC’s.

Après un retard à l’allumage avec le premier album de Jay Rock, Follow Me Home, Top Dawg Entertainment à su mettre la lumière sur la côte Ouest avec le succès de Section. 80 et Good Kid, M.A.A.D. City de Kendrick Lamar. On dira ce qu’on veut, mais l’avènement de TDE a mis le pied à l’étrier de bons nombres de rappeurs West Coast.

From the bottom to Black Panther

C’est au travers de toute cette génération, pétrie de talent, que Reason doit apprendre à naviguer. Il sort sa première mixtape en 2015, In The Meantime et délivre son premier album en indépendant, There You Have It, en 2017. Les retours positifs du projet remonteront aux oreilles de Top Dawg, patron de TDE. Alors qu’il n’est pas officiellement signé sur le label, il posera un couplet sur l’album du film Black Panther de Marvel, orchestré par Kendrick Lamar. C’est finalement en Août 2018 que Reason intègre le roster de Top Dawg. Par la même occasion, le label américain ressort son album There You Have It. Le projet sera porté par les singles Better Dayz et Summer Up.



Lire cette vidéo sur YouTube Reason – Pop Shit (Feat. Schoolboy Q)

A cause de la pandémie mondiale de la Covid-19, Reason reporte la sortie de son album. Initialement prévu en Mars 2020, ce premier opus sous les couleurs de TDE ne nous sera livré que le 9 Octobre 2020. Intitulé New Beginnings, Reason prend un nouveau départ. Faisant figure de rookie, ce dernier a tout à prouver.

Singles pas au niveau ?

Le souci majeur de l’album est les singles, à savoir Flick It Up, Show Stop, Pop Shit. Entendons-nous, ces street bangers ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont presque sans saveurs. Il y a une impression de déjà vu en écoutant ces morceaux. Même si les invités Ab-Soul et Schoolboy Q redressent la barre sur leurs morceaux (Flick It Up et Pop Shit), même si les back de Kendrick Lamar sur Show Stop apportent une autre saveur au morceau, on reste sur du basique. Même avec un flow plus énergique sur Stories I Forgot, on reste encore un cran en dessous de ce qu’on peut attendre de Reason.



Lire cette vidéo sur YouTube Reason – Flick It Up (Feat. Ab-Soul)

Sounds so soulful don’t you agree ?

Fort heureusement, au-delà de ces bangers un peu ratés, le reste de l’album est teinté de touches soulfoul. Et on y trouve un Reason déjà beaucoup plus à l’aise sur les productions, mais surtout il s’ouvre un peu plus. Sur Fall, il narre comment il est difficile pour un homme de percer dans le milieu musical des majors. Et sur l’autre couplet, il raconte la même histoire mais dans la peau d’une femme. Initiative assez rare pour être soulignée.

Sur Westside, le rappeur de Carson, California revient sur toutes ses peines de cœurs. Toujours avec cette touche Soul et accompagné par le superbe refrain de la chanteuse Mereba. L’un des points d’orgue de l’album est sûrement I Can Make It, en featuring avec la rappeuse Rapsody. S1, producteur de l’écurie G.O.O.D. Music de Kanye West, nous sert un beat boom-bap/soul où les deux protagonistes n’ont plus qu’à dérouler.

Enfin, accompagné de la pépite Isaiah Rashad et JID sur Extinct, les trois comparses envoient quelques piques au rap game en général. Leur reprochant une baisse de motivation et de détermination plus aussi courante qu’avant dans le rap.

Nouveau départ

Sans être parfait à tout point de vue, ce New Beginnings représente les fondations de Reason. Comme annoncé sur Gossip et Windows Cry, aujourd’hui le rappeur de Carson est signé sur Top Dawg Entertainment. Fini de navigué en eaux troubles, fini de distribuer ses mixtapes à la sauvette, à droite, à gauche. C’est un nouveau départ, tout n’est pas parfait, mais il est entouré des meilleurs pour devenir un des plus grands.