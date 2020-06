Rosalia x Travis Scott : un featuring muy caliente !

Le déconfinement arrive au bon moment : les journées sont belles, t’as sûrement pas encore repris le taf et tu te pavanes sur les quais, les gambettes à l’air en retrouvant tes amis… Puis t’entends ça, TKN, le dernier son de Rosalia, en featuring avec Travis Scott, de quoi travestir Paris Plage en Ibiza revisitée.

C’est LE son de l’été, on espérait l’album de Rihanna, mais Rosalia et Travis Scott font le job à 100000% !! Le duo donne un mélange à la fois hip-hop grâce à leurs cultures urbaines, mais également une dimension très latina grâce aux sonorités, mais également à la Catalan Touch de la belle espagnole.

Rosalia et Travis Scott, n’étant autre que deux proches intimes de la célèbre Kylie Jenner, ont mis les enfants à l’honneur dans le clip TKN : on imagine que c’est surement pour se différencier des autres clips, mais également du fait que Travis Scott est père de la petite Stormi (ressemblance forte avec l’enfant en premier plan en début de clip, ou je suis paro ?)

Le clip est beau, tout autant qu’eux. Il est authentique de part la présence des enfants et fait ressortir le côté insouciant de leur collaboration.

Ce son annonce-t-il donc le grand retour de Rosalia ? Après un premier album Los Angeles, très rattaché à sa culture catalane, puis un second, El Mal Querer, mêlant plus ses inspirations espagnoles mais également urbaines hiphop, Rosalia pourrait bien nous surprendre à rentrer d’autant plus dans l’urban game… !

Pour écouter le son, ça se passe ici !

Sarah Z.