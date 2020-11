Ross Victory est “Ready For Love”

Le chanteur R&B Ross Victory sort le titre “Ready For Love”

Ross Victory est un artiste contemporain adulte américain de Los Angeles. Élevé dans la Soul des années 90 – Jon B., Donnell Jones, Anita Baker et Babyface, Ross offre des paroles accrocheuses et des mélodies mémorables pour captiver les auditeurs dans des chansons à prédominance de ballades, au format mid tempo, qui réunissent des éléments de soul, de R&B, de pop et de facilité d’écoute. En tant qu’auteur primé, Ross est un conteur d’histoires vivantes, ce que l’on retrouve dans sa musique. Après avoir perdu son père et son frère à deux reprises, Ross se sent poussé à partager son art avec le monde entier, avec une compréhension claire de sa capacité de guérison. Ross incorpore une gamme d’humeur et d’émotions pour le public en utilisant son histoire personnelle comme source et en faisant preuve de créativité et d’authenticité.

Il sort ainsi le titre Ready for love

Dans un monde de No Mask/Mask – Covid is real/Covid is not real – Trump/Biden/Anarchy – voici une simple chanson sur l’amour. On dit que l’amour est tout ce dont nous avons besoin… en 2020, c’est plus évident que jamais. Ready for Love a été écrite en mai 2020, en rappelant le passé. Il remarque que ce n’est pas parce que vous êtes “amoureux” que vous ou l’autre personne est “prêts” pour cela. La chanson parle de tout cela !