Ruohan Wang x Nike – infos release

Ruohan Wang est une artiste d’origine chinoise basée à Berlin. Elle a été formée par Henning Wagenbreth, professeur d’illustration et de design graphique à l’université des Arts de Berlin.

Son style très orienté street art lui a permis d’exposer ses oeuvres dans plusieurs galeries à travers le monde. De plus, l’artiste qui est aussi conseillère académique à l’Ecole des Arts Visuels de NY, a déjà collaboré avec de grandes marques comme Farfetch, I-D x Off White et bien sûr Nike.

Un pack de trois sneakers emblématiques baptisé FlyLeather







La marque au Swoosh a donc laissé carte blanche à l’artiste pour réinterpréter trois silhouettes mythiques. En effet, le pack FlyLeather est composé d’une Blazer, d’une Air Force 1 et d’une Air Max 90. Chaque paire, basée sur un upper en cuir, présente un artwork inédit de Ruohan Wang. Le rendu est à l’image de ses oeuvres, très coloré et carrément original.

Mais ce n’est pas tout ! Les boxes des sneakers ont également été personnalisées par l’artiste pour renforcer le coté street art et l’originalité de la collection FlyLeather.

Une release confirmée et disponible cette semaine sur le nike store

Ruohan Wang, très active dernièrement sur son instagram, tease depuis quelques jours la sortie de sa collaboration avec Nike. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat est très réussi. Aussi, le pack met l’accent sur la durabilité et l’écologie célébrées durant le Climate Week 2020.

De belles de couleurs qui égayeront votre collection de sneakers pour démarrer l’automne. Enfin, le pack FlyLeather sera disponible sur le Nike Store sans avoir à passer par l’application SNKRS. Donc, si vous souhaitez vous procurez ce pack vous n’avez plus qu’à cliquer.