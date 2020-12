Sabrina Claudio a le “Christmas Blues” et on adore

Un an après son dernier album Truth Is, l’artiste latino-américaine, Sabrina Claudio nous fait la surprise de sortir un album de Noël. Et c’est sûrement la plus belle chose qui pouvait nous arriver en cette fin d’année 2020 !

La tradition des albums de Noël

Il y a les films de Noël qui repassent chaque année et qu’on a toutes et tous vus et revus. Et puis il y a les albums de Noël qui sentent bon la chaleur et la nostalgie. Les artistes américains ont bien compris que c’était une manière de vendre des disques facilement et de rester présents dans l’esprit du public.

Très populaire dans les années 2000 auprès des artistes soul et R&B tels que Toni Braxton, Brian McKnight ou Mary J. Blige, cette tradition avait un peu disparu parmi les nouveaux artistes du moment. Sabrina Claudio a relancé la tendance en 2020 avec le très bel album Christmas Blues.

It’s gonna be a Warm December

“On a créé cet album de Noël au début de cet été avec la volonté d’apporter un sentiment de paix, de nostalgie et/ou de bonheur, même si c’est juste le temps d’une chanson. On ne savait pas vraiment jusqu’où ça irait… on le faisait juste parce que ça faisait du bien.” Quelques mois après, c’est un album composé de 8 titres que nous propose l’artiste.

Le projet comporte des classiques de Noël réinterprétés à sa sauce avec une touche moderne et sa voix unique et intense. Mais il y a aussi des compositions originales et des featurings avec de grands noms. Alicia Keys l’accompagne sur “Winter Time” et The Weeknd vient compléter la magnifique chanson “Christmas Blues”. Gros coup de coeur pour “Warm December” qui va réchauffer nos fêtes de fin d’année !

Sabrina Claudio nous offre donc un album de Noël qui va sûrement devenir un classique au fil des années. À écouter (pour se croire) au coin du feu entouré.e d’amour…