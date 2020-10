Saint Yeyo nouvelle pépite du rap philippin

Angeleo Ruedas, également connu sous le nom de Saint Yeyo, est un rappeur/artiste de rnb philippin basé à Tokyo qui a commencé à rapper à l’âge de 13 ans et est devenu un rappeur de battle depuis ses 16 ans dans diverses ligues de battle basées au Japon telles que UUBL, Basagan, et 052 battle de rap. Découverte de la nouvelle pépite du rap philippin.

Il continue à être un emcee jusqu’en 2018 et depuis il se concentre sur sa carrière de rappeur/chanteur. Saint Yeyo est actuellement un artiste indépendant de Tokyo, au Japon. Que peut-on attendre de Saint Yeyo ? Plus de musique Rnb et Trapsoul avec laquelle vous pouvez vibrer. “Je fais des chansons pour être entendu non seulement par l’oreille mais aussi par le cœur”

Interview

Peux tu te présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ?

Je suis Saint Yeyo, anciennement connu sous le nom de Yeyo Je suis un rappeur/auteur-compositeur philippin résidant actuellement au Japon. J’ai commencé à rapper à l’âge de 13-14 ans et je me suis concentré sur le battle rap en 2011-2018, ici au Japon. En 2018, j’ai changé mon nom pour celui de Saint Yeyo et je me suis retiré du rap battle pour me concentrer sur des chansons telles que Trapsoul/Trap/Boombap.



Lire cette vidéo sur YouTube Saint Yeyo feat. Chri$ Dee – Unlove Me

En quoi le covid a-t-il changé ta façon de faire de la musique dans votre pays ?

Sans aucun concert ni prestation en direct, je me suis concentré deux fois plus qu’avant sur la musique ; mon éthique de travail a changé, pour autant que je puisse dire.

Quel est ton point de vue sur l’évolution de la culture hip hop ces dernières années ?

L’évolution du hiphop est inévitable ; seuls ceux qui adoptent certains changements survivent. À mon avis, le hiphop d’aujourd’hui est plus du côté de l’ambiance de la musique que des paroles elles-mêmes. Si les gens aiment votre vibe et la vibe que vous produisez, alors vous êtes bon.



Lire cette vidéo sur YouTube Saint Yeyo – OTW

Projet pour 2021 ?

J’ai deux prochains EP, “Notta Saint” et “Try Harder Boi”, qui sortiront en 2021, et quelques collaborations et vidéos musicales en cours de route.

Le mot de fin

N’abandonnez jamais votre rêve car même nos idoles étaient autrefois des fans et des auditeurs qui rêvaient d’être grands un jour ; ce n’est peut-être pas maintenant, demain ou l’année suivante, mais vous devez faire confiance au processus et ne jamais abandonner.

