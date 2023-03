SANTINO LE SAINT : Un hybride made in Brixton

Authenticité, singularité, passion et talent, tels sont les termes qui caractérisent le mieux Santino Le Saint. Cet hybride tout droit venu du Sud de Londres (Brixton), nous régale avec son univers Rock, R’n’B et Soul. Son premier album BEAUTIFUL DISASTER (2021), nous confirme que son talent est indéniable.

The Apple Doesn’t Fall Far From The Tree

Santino Georges Bucknall, plus connu sous son nom de scène : Santino Le Saint, n’est pas étranger à l’univers musical. En effet, son père n’est autre que Charlie Parker, fondateur du collectif rap The 57th Dynasty. Ce dernier l’a initié à la guitare, à la production de ses propres sons, avant qu’il ne se débrouille par lui-même et vole de ses propres ailes. De plus, celui-ci a continué de l’encourager, l’exhortant à continuer à s’entraîner et stimuler sa créativité.

Ainsi, de 16 à 18 ans, Santino enchaîne les petites scènes ouvertes dans les bars, et cafés, fait partie d’un groupe de rap avec trois amis, puis redevient un artiste solo en poursuivant son parcours universitaire. Ce n’est que quelque temps après, que celui-ci rencontre ses managers actuels David Dabieh et Ben Cross : c’est le début d’une belle collaboration.



Lire cette vidéo sur YouTube Santino Le Saint – Paranoia (Official Video).

BEAUTIFUL DISASTER : Une harmonie chaotique ?

De Linkin Park à James Brown, de Nirvana à Jimi Hendrix, les sources d’inspirations sont nombreuses pour Santino Le Saint. D’aucuns diraient que ces genres musicaux n’ont rien à faire ensemble, car bien trop différents. Pourtant, c’est en puisant dans ces discographies diverses et variées que celui-ci a forgé son identité artistique, si singulière et authentique. Ainsi, à l’écoute de l’album BEAUTIFUL DISASTER (DELUXE) (2022), on ne peut s’empêcher de constater, que pour Santino, c’est tout ou rien ; dans sa manière de vivre sa vie, et de parler d’amour.

Passion, Plaisirs et Poésie

En effet, sa plume est poétique, passionnée, torturée et indéniablement incisive. Souvent comparé à l’artiste The Weeknd, dont il est lui-même fan, il partage, tout comme lui, certains thèmes récurrents, tels que les relations toxiques, l’hédonisme, les excès en tous genres et surtout un attrait pour son propre côté obscur. On retrouve donc cette idée, de vivre sa vie à cent à l’heure, au travers des titres : « Best Day of My Life », « Cobain », « One More Night » et enfin « Love, Drugs, Anarchy », titre on ne peut plus explicite et sans équivoque. A contrario, on retrouve également des titres, un peu plus doux, poétiques, mélancoliques voire doux-amer, ou celui-ci se livre à cœur ouvert, tels que « Godspeed » et « Toxic », sans oublier le bouleversant et magnifique titre « Hurricane » .

Enfin, après BEAUTIFUL DISASTER, Santino sort fin 2022, le très court album NO MORE ICONS?, qui s’inscrit dans le prolongement du précédent, avec néanmoins une atmosphère plus aérienne, nostalgique et mélancolique.



Lire cette vidéo sur YouTube Santino Le Saint – I Know ( A Colors Show ).

Ce Saint qui n’a rien d’un ange, nous invite donc dans son univers, et nous laisse entrevoir ses travers, ses excès, ses amours et ses failles, tout au long de ce sublime album. Il nous urge d’une certaine façon à vivre nos vies, pleinement sans compromis et sans regrets.