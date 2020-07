Scan : Dragonball Super chapitre 62

20 ème chapitre de l’arc du Prisonnier de la patrouille Galactique

Nouveau scan de Dragonball Super Chapitre 62, il est en version anglaise, on retrouve les aventures de San Goku & Végéta contre Moro, le prisonnier de la patrouille Galactique. Le chapitre se nomme “Situation désespérée”!

Vegeta, après son entrainement fiche une raclée à Moro. Il réussi à prendre le dessus sur Moro grâce à une nouvelle technique apprise sur la planète Yardrat: la séparation forcée du spirit. Cette technique a permis de séparer Moro de toutes les âmes et autres énergies vitales qu’il a absorbé jusque alors, le faisant revenir à son ancienne apparence: vieux et affaibli. Mais ce dernier avale un de ses hommes de mains pour devenir un nouveau guerrier encore bien plus puissant. Vegeta en a déjà fait les frais

Quid de San Goku et des autres? Gohan, Piccolo et les Cyborg C-17 & C-18 ne semblent pas pouvoir rivaliser avec Moro. L’ultra Instinct de Goku a épuisé ses ressources et ne semble pas non plus en état de se battre davantage contre le prisonnier de la patrouille galactique. Beerus va-t-il porter secours à l’équipe de Goku? Vegeta a d’autres techniques dans son sac? Autant d’interrogations qu’on espère seront en tout cas clarifié dans ce chapitre!

Toujours Akira Toryama mais Totoyaro au dessin désormais.

Tous les anciens chapitres de Dragonball Super sont disponible sur le lien de ce scan.