Scan : Dragonball Super chapitre 63

21 ème chapitre de l’arc du Prisonnier de la patrouille Galactique

Nouveau scan de Dragonball Super Chapitre 63, il est en version française, on retrouve les aventures de San Goku & Végéta contre Moro, le prisonnier de la patrouille Galactique. Le chapitre se nomme “La résolution de Mérus”!

Moro trop puissant a mit ko Goku, Gohan, Piccolo & Vegeta ainsi que les cyborgs C17 & C18. La situation était désespéré et c’est là que Mérus apparaît pour prêter main forte à la Z-Team mais pas seulement.

Beerus et Whis sont également sur terre mais n’interviennent pas étrangement plus d’infos dans ce chapitre fort intéressant et émouvant.

Toujours Akira Toryama mais Totoyaro au dessin désormais.

