Scan : Dragonball Super chapitre 67

Scan Dragonball super : 25 ème et nouveau chapitre nouvel arc!

Nouveau scan de Dragonball Super Chapitre 67, il est en version française, on retrouve les aventures de San Goku qui a vaincu enfin Moro, le prisonnier de la patrouille Galactique. Le chapitre se met dans un nouvel Arc.

L’épisode Moro est enfin terminé désormais retour à la paix sur la terre mais une menace au niveau galactique rôde…..

Beerus et Whis sont de leur côté convoqué, nouveau personnage et plus d’informations dès le début de l’année 2021.

Toujours Akira Toryama mais Totoyaro au dessin désormais.

Tous les anciens chapitres de Dragon Ball Super sont disponible sur le lien de ce scan.