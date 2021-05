Scan Dragonball super chapitre 71: 5 ème chapitre de l’arc Granola!

Nouveau scan de Dragonball Super Chapitre 71. 5ème chapitre de l’arc granola. Il est en version française, on retrouve les aventures de San Goku et Végéta. Dans cet arc on apprend beaucoup de choses sur la planète Céréale dont est issu Granola. Les namek et les dragonball sont remis au centre du manga. Donc place aux origines de la saga.

L’épisode donne plus d’informations sur les motivations de Granola. Toujours désireux de se venger de Freezer, Granola s’empare des deux Dragon Balls et invoque le Dragon de la planète Céréale. Il cherche alors à être le guerrier le plus puissant de l’univers, mais le Dragon ne peut réaliser ce souhait qu’à une condition, Granola doit sacrifier une grande partie de sa durée de vie. Il n’a donc pas de temps à perdre.

Whis informe alors que les anges « sont toujours en état d’Ultra Instinct « , tandis que Goku pense qu’il a besoin de se métamorphoser pour atteindre au power-up. « Lorsque votre cœur est calme », ​​explique Whis, « votre corps doit bouger de lui-même, quelle que soit la forme dans laquelle vous vous trouvez. » Après que l’Ange l’ait démontré en faisant des tours de fantaisie avec son personnel, G0ku comprend qu’il devra s’entrainer pour accéder à Ultra Instinct d’une manière qui ne nécessite pas de transformation, et donc aucune dépense d’énergie.

Beerus apprend ses techniques à Vegeta. La fameuse botte secrète : hakai la technique de destruction qui permet de réduire à néant toute chose. Vegeta l’utilise avec une pierre.

Les Heeters veulent confrontrer les sayens & Granola

Granola de son côté veut connaitre l’emplacement de Freezer et demande aux Heeters. Au lieu de partir à la recherche de Freeza, dont ils connaissent déjà l’emplacement, Elec demande à Oil et Macki de visiter Zuno, un être essentiellement omniscient connaissant le multivers.

Les Heeters vont ainsi manipuler Goku et Végéta pour qu’ils combattent Granola qui ce dernier veut de toute manière se venger des Sayens qui sont à la solde de Freezer.

Toujours Akira Toryama mais Totoyaro au dessin désormais.

Tous les anciens chapitres de Dragon Ball Super sont disponible sur le lien de ce scan.