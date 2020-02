SCHOOLBOY Q EN CONCERT A PARIS CE WEEK-END !!

Moins d’un an après la sortie de son dernier album Crash Talk, Schoolboy Q annonce sa tournée Crash Tour, en passant par Paris pour 2 dates, le 1er et le 2 février au Bataclan.

Généralement, les premières parties sont un peu décevantes, mais là, c’est du lourd : JAY ROCK, interprète de Tap Out (Feat Jeremih), et faisant notamment partie du même collectif que SchoolBoy Q et Kendrick Lamar, (Black Hippy) sera présent pour une première partie on fire !!

Bref, ça promet ! Des places sont encore dispo d’ailleurs : Rendez-vous sur le site de la Fnac en speeeeeeed !!

Les plus chanceux pourront s’ambiancer sur le son “Man of the Year”, sorti en 2014, succès of the year pour SchoolBoy Q.

Depuis son dernier album en 2019, et donc son grand retour après 3 ans de silence, de désintox aussi en vrai, Schoolboy Q revient plus déter’ que never, il annonce déjà un nouvel album pour 2020 !!

Pour les fans absolus, ça se passe ce week-end en tout cas !

Sarah Z.