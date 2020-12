Lala&ce revient avec “Show Me Love”, véritable ode à l’amour

La prometteuse Lyonnaise nous surprend encore avec un nouveau clip aux odes de l’amour et de la danse. Alors que son premier album se fait attendre impatiemment, Lala &ce propose avec “Show Me Love” une esthétique colorée et envoûtante avec comme mot d’ordre : l’acceptation de l’autre. On retrouve à travers ce clip un semblant de boîte de nuit où de nombreuses femmes aux vêtements colorés dansent, semblant oublier les soucis de notre actuelle période.

Vivant à Londres depuis 2015, Lala fait partie de ces artistes hors de la norme. Mâchant ses mots en les kickant avec des flow lents, la voix de la jeune artiste est particulière et addictive. Son premier projet Le Son d’Après sortie en 2019 a séduit à l’unanimité les férus de rap. Lala tire ainsi ses influences des Etats-Unis mais aussi de l’Angleterre. Ce qui lui permet de satisfaire le public avec donne une large palette de couleurs musicales.

Au-delà de la réalisation, on trouve une nouvelle direction musicale de la part de Lala &ce. L’artiste démontre une aisance encore jamais vue sur des sonorités dancehall avec comme instrument phare la guitare acoustique. Abordant son désir sexuel et ses regrets sentimentaux, la membre du 667 colore de la plus belle des façons notre triste fin d’année 2020.