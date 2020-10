Slam Jam x Nike Dunk High Clear Black – infos release

Slam Jam et Nike ont déjà collaboré à plusieurs reprises. Notamment, sur le pack Class of ’77 qui revisitait la classique Nike Blazer. Le shop italien et la marque au Swoosh réitèrent leur collaboration. Et cette fois, c’est la Nike Dunk High qui est mise à l’honneur. En effet, la paire désignée par Peter Moore en 1985 fait partie des premières sneakers Bball de la firme de Beaverton. Mais, rapidement cette sneaker a été éclipsée par la célèbre Air Jordan 1 introduite la même année. Finalement, la Dunk a rencontré un succès loin des terrains de basket universitaires notamment. Car la Nike Dunk devient la paire préférée des amateurs de skateboard en raison de la solidité de sa semelle. D’où les versions SB de cette paire qui attire régulièrement la convoitise des collectionneurs.

Après le coloris Clear White sorti en début de mois, la seconde paire du pack Slam Jam x Dunk High fait son apparition sur la toile.

Nike Dunk High Clear White x Slam Jam

Fondée par Luca Benini en 1989, la boutique milanaise est une référence dans le monde du streetwear. En plus des fameux pop-up stores mettant en avant l’art, la musique et les milieux undergrounds, Slam Jam c’est aussi une boutique en ligne multimarques.

A l’évidence, cette collaboration entre Nike et Slam Jam s’adresse aux amoureux des modèles phares qui ont construit la culture sneakers. Ce pack au colorway sobre mais efficace représente l’ADN des deux marques. Effectivement, nous retrouvons un upper en cuir robuste sur ces deux paires et des empiècements en daim. Les perforations sur la toe box et sur le coté de la paire apportent un peu plus d’originalité à cette silhouette mythique. De plus, à l’instar de la Nike Blazer “class of ’77”, le logo Nike est à l’envers sur la languette. La marque de fabrique des collab’ Slam Jam.

Le colorway Clear Black, qui rappelle celui de la SB Dunk Low Saple Panda, est une belle réussite. En noir et blanc, avec une midsole translucide, la sneaker arbore également un jeu de lacets du même coloris qui sera facile à “matcher”. Cette nouvelle itération de la Nike Dunk High x Slam Jam sera disponible le 30 octobre au prix de 120€ sur nike.com et chez les revendeurs spécialisés.