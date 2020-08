Sowilo + Sir the Baptist “Scream and Shout”

Sowilo, nouvel artiste du label indépendant IDAP Music. Un producteur artiste unique, un vrai one man band, jouant d’instruments en direct. Egalement étant un ingénieur et un programmeur de classe mondiale.

Le mystérieux producteur de musique scandinave a parcouru le monde et a trouvé un saint du hip-hop dans les rues de Chicago. Sir the Baptist prête ses talents musicaux pour combiner un mélange unique de hip hop imprégné d’une riche âme gospel, une touche de sensibilité pop et quelque chose d’aussi unique qu’un “hip hop edm drop”.

“Scream & Shout”, un morceau édifiant et ludique

“Scream & Shout”, un morceau édifiant et ludique pour toute saison, est irrévérencieux, rebelle et se moque des avis. La chanson est un bélier d’énergie amusante qui défonce sans détour les notions traditionnelles de l’autonomisation des femmes.

Le single est maintenant disponible sur les plateformes de musique numérique du monde entier. Récemment il fait partie de la campagne numérique mondiale d’Apple Watch.

Il s’agit de la première collaboration ainsi que des débuts musicaux de l’artiste. Mais si vous pensez que vous avez un style identifié ou un son enfermé, vous vous trompez. En fait, il faut s’attendre à des collaborations improbables et inattendues dans tous les genres. De l’urbain à l’edm en passant par la world music et au-delà.

Sowilo repousse les limites et mélange les genres

“J’aime combiner différents genres en m’accrochant à l’émotion de ce que nous avons tous en commun”, déclare le producteur. Le directeur du label Julian Alexander partage cette philosophie créative et prévoit des sorties intéressantes pour l’avenir : “Sowilo repousse les limites et mélange les genres sans effort quand les chansons le demandent. Attendez-vous à des singles passionnants de Sowilo avec de grands artistes de la liste. Ainsi qu’à d’obscures collaborations de musique du monde”.

Pour en savoir plus sur les prochaines sorties, suivez Sowilo sur IG @sowilomusic.

Sowilo, Sir the Baptist “Scream & Shout”

Meet Sowilo, the newest addition to up and coming indie label IDAP Music’ roster. The enigmatic producer Sowilo is a one stop shop kind of artist, a true one man band. He playing an assortment of live instruments as well as being a world class engineer & programmer. The mysterious Scandinavian music maker / producer searched the globe and found a hip hop saint from the streets of Chicago. Sir the Baptist lends his musical talents to combine a unique blend of hip hop infused with rich gospel soul, a dash of pop sensibility and something as unique as a “hip hop edm drop”.

“Scream & Shout,” an uplifting and playful track for any season

“Scream & Shout,” an uplifting and playful track for any season. It’s irreverent, it’s rebellious, and it doesn’t give a damn what anyone thinks. The song is a battering ram of fun energy that unapologetically kicks the door in on traditional notions of female empowerment.

The single is now available on digital music platforms worldwide and recently was featured in the global digital campaign for Apple Watch.

This marks the 1st collaboration as well as musical debut for the artist. But if you think you have a style identified or a sound locked in, you’d be mistaken. In fact, we should expect unlikely and unexpected collaborations ahead in any genre from urban, to edm to world music and beyond.

I love combining different genres by latching onto the underlying emotion

“I love combining different genres by latching onto the underlying emotion which is what we all have in common.” says the producer. The head of the label Julian Alexander concurs with this creative philosophy and forecasts interesting new releases ahead. “Sowilo pushes boundaries, and effortlessly blends genres when the songs call for it. Expect some exciting singles from Sowilo with big A-list artists as well as obscure world music collaborations.”

For more on upcoming releases follow Sowilo on IG @sowilomusic.