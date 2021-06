Specy Men est un “mauvais garçon bien”

L’artiste toulousain Specy Men sort son 2ème album “Mauvais garçon bien”

Specy Men est un artiste toulousain, âgé de 20 ans, il sort un premier album le 2 juin 2020, « Corps Maigre ». Très bien accueilli par le public. Il est classé à la 5ème position des pré-commandes ITunes, puis entre ensuite à la 11ème place des charts. Et aujourd’hui un an jour pour jour il sort “Mauvais garçon bien”.

Le toulousain puise son inspiration auprès d’artistes tels que Janis Joplin, Chris Isaak ou encore Stevie Wonder. Il enchaîne les titres en studio et sort finalement trois clips et un single sur YouTube.

Entre histoires d’amours déchus, rêves d’enfants, bagarres, arnaques et cigarettes, Specy Men emmène en visite guidée dans la ville une fois la nuit tombée.



Lire cette vidéo sur YouTube Mauvais garçon bien

Mauvais garçon bien

C’est un album composé de 16 titres raconte la transition de l’adolescence à l’âge adulte. C’est entre mille anecdotes que l’artiste fait un tour dans sa vie, peut être bien dans la vôtre aussi. Muni d’une voix aussi poignante que tranchante, de textes aussi cru qu’émouvants, du premier amour à la dernière rupture, de la première bagarre à la dernière cigarette, l’album dépeint la réalité d’un garçon comme les autres.