Tap In, le nouveau son de Saweetie

Saweetie nous balance Tap In, un bon summer hit comme on aime !!

Après le succès du remix Icy Girl, Saweetie a enchaîné les tubes, tels que My Type, Emotional etc…

La belle américaine revient donc en force avec Tap In, un bon son bien girly et qui sent l’été.

Encore un son pour nous faire bouger, comme elle l’a annoncé sur son compte Instagram, elle veut balancer un album en l’honneur des femmes, des hits pour l’été, nous ambiancer, ça promet !

La chérie de Quavo enchaîne également les collaborations avec la fameuse marque de prêt-à-porter, PrettyLittleThing, déjà disponible sur leur site.

Autant vous dire qu’on attend avec impatience l’album Pretty Bitch Music !!

Je vous laisse shopper sa collection on fleek en écoutant son dernier son !

Sarah Z.