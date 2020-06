Teyana Taylor : THE ALBUM

Entre son nouvel opus THE ALBUM et sa collection makeup à venir en collab avec Mac Cosmetics, Teyana Taylor ne s'arrête plus : chanteuse, business woman, maman, et épouse, voici le topos de cette femme machine !

Elle nous aura bien fait attendre Teyana !

Mais pas sans quelque chose à se mettre sous la dent (ou dans les oreilles pluôt…), c’est vrai !

En 2019, elle annonce son retour avec le fameux How you want it en featuring avec King Combs, qui fait un carton !

Novembre 2019, elle envoie Morning, accompagnée de Kehlani, autant vous dire qu’elles nous ont bien réchauffé l’hiver ces deux là (Pour ceux qui ont vu le clip, on se comprend).

Mars 2020, Teyana Taylor balance un featuring d’exception avec la grande Lauryn Hill, We got love, dont le clip est juste merveilleux, plein d’amour, d’espoir, de fierté, mettant en avant la communauté noire (d’ailleurs on vous soutient fooooooort les frérots #BlackLivesMatter), probablement l’unes des meilleures créations en terme de son et d’esthétique.

Mai 2020, Made It fait son apparition, autant dire que Teyana Taylor n’a absolument pas chômé avant, pendant et après confinement !

Et le 12 juin, Teyana lance un son plus doux, et annonce en plus un heureux événement, l’attente de son second enfant avec son époux Iman Humpert, le ventre arrondi apparaissant, toujours aussi belle.

Voici le clip en question : Wake up love.

Bref, l’album porte juste très bien son nom, c’est THE ALBUM, une pure merveille, avec des collaborations on fleek : Quavo, Rick Ross, Missy Elliott, Future, Big Sean etc…

Et comme si l’album ne suffisait pas, Teyana lance sa collaboration avec Mac Cosmestics, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire sur le site Mac Cosmetics afin d’être les premiers avertis de la mise en ligne de sa collab inspi 90’s !

On reconnaît donc toute la créativité, l’originalité ainsi que les inspirations de Teyana à travers son album mais également sa collaboration en terme de makeup, très 80’s/90’s, avec en exemple, l’icône Grace Jones.

L’album est disponible sur toutes les plateformes.

Sarah Z.