The Weeknd annonce sa tournée 2020 : The After Hours Tour

The After Hours Tour : Une tournée tant attendue

6 minutes et 1 seconde , c’est le temps de son dernier titre en date After Hours, disponible sur toutes les plateformes depuis le 19 février.

Un son toujours bien à l’image du chanteur canadien : dark, électrique, rnb/pop touch et une voix douce comme de l’huile d’olive du bled.

The Weeknd revient donc en force après quelques sons sortis par ci par là, tels que Blinding Lights et Heartless (fin 2019) révélant son retour très 80’s.

C’est dans un style très Thriller by M.J feat Joker que The Weeknd se présente à ses fans pour ce retour tant attendu, au programme : un album coming soon, et une tournée américaine et européenne déjà annoncée !!

Le 12 novembre 2020 à l’Arena Bercy, The Weeknd sera accompagné de Sabrina Claudio et 88glam. Les places seront dispo à partir du vendredi 28 février sur les sites officiels de billetteries : Fnac etc…

L’Accorhotels Arena propose dès à présent une inscription en pré-vente, je dis ça je dis rien… T’as juste à cliquer sur le début de la phrase…

Et pour les grands fans, afin d’éviter la queue aux stands de vente de fringues signées Xo, vous pouvez les pré-commander ici et être ready avant tout le monde !

Sarah Z.