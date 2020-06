Tinashe balance le remix de Hopscotch

Tinashe balance le remix de son morceau Hopscotch, dont la version initiale est présente dans son album, Songs for you (sorti en novembre 2019).

Le remix présente deux particularités : La première étant que le duo THEY. accompagne le morceau, et la seconde représente un hommage.

En effet, en grande fan des Lakers, Tinashe a été très touché par la mort de Kobe Bryant en janvier 2020.

Sur un post Instagram, la chanteuse a dévoilé que dans le son initial Hopscotch, lors de son écriture, le nom de Kobe devait y apparaître puis a finalement opté pour ‘Bronny (Lebron James).

Dans ce remix, très doux, moins pop et plus suave qu’on pourrait écouter en bord de mer à admirer un sunset, elle rend hommage à ce qui devait ainsi apparaître de base, c’est à dire, nommer Kobe “L.A like i’m Kobe” (second couplet).

Un mini-clip est également présent, de 58 secondes, où l’on voit Tinashe… comment dire…. n’importe quelle nana hétéro ou mec homo changerait de bord (moi la première, je l’ai d’ailleurs demandé en mariage sur un live Insta, elle ne m’a jamais répondu, je comprends pas…)

Regardez le clip, et vous comprendrez :

Le remix est disponible sur toutes les plateformes les amis !

