To Pimp a butterfly le meilleur de tout les temps?

« To Pimp a Butterfly », l’album de Kendrick Lamar publié en 2015, est élu meilleur album de tous les temps. Par la plate-forme de classement musical en ligne « Rate Your Music ». Cette distinction est le résultat d’un sondage auprès des utilisateurs de la plate-forme. Ces derniers qui ont évalué les albums en fonction de leur qualité et de leur impact sur la culture musicale.

Cet album a été acclamé pour son contenu audacieux, sa production innovante et ses paroles profondes. L’album aborde des thèmes tels que : la race, la justice sociale et la lutte personnelle de l’artiste pour trouver sa place dans le monde.

Le succès de « To Pimp a Butterfly » a également inspiré une génération d’artistes de hip-hop. Ils explorent désormais des sujets sociaux et politiques dans leur musique. Les fans ont été touchés par les thèmes de l’album et se sont identifiés aux expériences de Kendrick Lamar. Album avec à la production Sounwave, Terrace Martin, Taz « Tisa » Arnold, Thundercat, Rahki, LoveDragon, Flying Lotus, Pharrell Williams, Boi-1da, Knxwledge. Des featuring tel que Thundercat, George Clinton, Bilal, Anna Wise, Snoop Dogg, James Fauntleroy, Ronald Isley, & Rapsody.

En conclusion, « To Pimp a Butterfly » a été reconnu par les utilisateurs de « Rate Your Music » comme le meilleur album de tous les temps. Mettant en lumière son impact durable sur la musique et la culture. Cet album continuera à inspirer les fans et les artistes pour de nombreuses années à venir. Detrônant ainsi l’album de Radiohead occupait la première place du podium depuis près de 10 ans.