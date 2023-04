Ty Shaw Hvdes : La diversification d’un passionné.

Présentation

Ty Shaw Hvdes est un artiste belge passionné de musique depuis son plus jeune âge. Il a commencé à écrire des poèmes dès l’âge de 10 ans. TY a s’est dirigé vers le rap à l’âge de 15 ans si bien qu’il devient un artiste auto-didacte. tout d’abord, Ty a travaillé dur pour améliorer ses compétences et surtout en tant que rappeur et se forger une réputation dans le milieu. Il a grandi en étant influencé par des artistes comme 50 Cent, Lil Wayne, Chris Brown, Omarion, Ne-Yo et Drake. Aujourd’hui, ses plus grandes influences sont Young Thug, Gunna, Lil Uzi Vert, Trippie Redd, Travis Scott et Ken Carson. Il se décrit comme un artiste unique en son genre, avec son propre style, personnage et vision. L’artiste a crée son univers appelé « HOLY » consiste à être une rockstar dont le public se joint à l’être également. C’est un cercle d’énergie et d’amour pour l’art en commun « out of the box ». Sa musique mélange puissant le Hip-hop, R&B, Rock, Rap, Trap, Pop & Jazz. Ty Shaw Hvdes est également un créateur de vêtements et un DJ

Il apporte un mashup coloré de Trap, R&B, Dancehall, , … mélangé avec quelques touches EDM. TY s’entoure d’autres artistes tels que des rappeurs, des Beatmakers, des organisateurs d’événements, des stylistes, des photographes, des vidéographes. Tous faisant partie de son quotidien. Il aime s’entourer de personnes qui réfléchissent « out of the box ».

Next Please : La collaboration avec SYMN.

Ty Shaw Hvdes a sorti un EP de 3 morceaux ainsi que deux singles dont le plus récent “Next Please”, est en collaboration avec l’artiste SYMN. Un artiste et producteur talentueux. Le morceau est accompagné d’un clip, à la fois vivifiant et énergique. On retrouve les artistes dans une fête continue, dans une villa entourés d’alcool, de voitures et de femmes. Celui-ci enregistre beaucoup de musique et cherche à travailler avec plus d’artistes et de producteurs pour s’inspirer à chaque nouveau son. Son objectif est de signer un bon contrat qui l’avancera dans l’industrie du rap. A terme, il veut vivre de sa musique, rencontrer des gens dans l’art. Créer beaucoup plus et d’ouvrir encore plus sa vision artistique, d’aider ses proches et de donner le sourire aux âmes perdues.

En tant qu’artiste de scène et musicien, il propose des vibes urbaines, emo et rockstar avec un style de performance sexuellement provocateur unique. Ty Shaw Hvdes est un artiste à surveiller de près. Avec sa passion pour la musique, son approche créative unique et son univers « HOLY », il a beaucoup à offrir au monde de la musique.

Elouan Thomas