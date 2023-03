Varnish La Piscine annonce « This Lake is Successful » !

Varnish La Piscine est LE producteur émergent de ces dernières années. Signé sur le label français Ed Banger, Varnish La Piscine est en train de devenir le nom en vogue de la scène actuelle. D’autant plus qu’il est entrain de conquérir l’outre-Atlantique, étant actuellement reconnu par des artistes tels que Tyler The Creator et Pharell Williams.

Mais qui est ce fameux Varnish La Piscine ?

© Liswaya

Si vous ne le connaissez pas encore, c’est le moment de vous y mettre.

Producteur, chanteur, rappeur, réalisateur, acteur … il sait à peu près tout faire. Varnish est quelqu’un qui fait ce qu’il veut et ça fonctionne. À l’image de son compère Makala dont il a d’ailleurs produit l’entièreté de ses projets depuis le début de sa carrière. La musique de Varnish La Piscine est un mélange de sons improbables mais paradoxalement cohérents.



Lui qui a grandi à Genève en Suisse, a été exposé à divers genres musicaux. En passant par la musique congolaise de ses parents ou bien par les figures populaires des années 90 telles que Sting, Phil Collins ou encore Sade. Cependant, c’est la musique des années 2000, avec ses vidéos colorées, son rap et son R&B, qui a captivé Varnish. Pharrell Williams, Timbaland, Swizz Beats … Ce sont les producteurs qui ont forgé sa manière de travailler, ayant un réel impact significatif sur sa vision créative, le convainquant que pour créer quelque chose d’intéressant, il devait être différent…

This Lake is Successful arrive !

Le nouvel EP de Varnish (actuellement disponible à la précommande) intitulé « This Lake is Successful » arrive pour le 24 mars !

Ce projet nous plonge dans un véritable voyage sonore, à l’univers riche et varié. On connaît Varnish et s’il y a bien une chose qu’il maîtrise à la perfection, c’est surprendre l’auditeur. Avec des influences musicales très riches, « This Lake is Successful » va certainement faire du bruit autour de lui.

Le single percutant « Nubian Farlow » a d’ailleurs été dévoilé la semaine dernière.

Le titre de ce morceau tire son nom d’un bateau qui figure dans la série éponyme. Un bateau utilisé par Abraham Finley et son équipe pour capturer des poissons aux pouvoirs extraordinaires.



La signature chez Ed Banger Records.

Le dernier projet de Varnish marque sa signature officielle avec le label Ed Banger Records. Pas très surprenant compte tenu de l’admiration partagée entre Varnish et le fondateur du label Pedro Winter pour Pharrell, la musique électronique, le rap et les univers visuels. L’album, composé entre 2021 et 2022, est une vitrine de sept pistes de l’univers riche et créatif de Varnish. Celui-ci y offre une musique pop raffinée qui intègre de nombreuses influences. En passant par le rap, la bossa nova, les lignes de synthé électronique, la surf music et le reggae, le tout porté par le style unique de chant et de rap de Varnish et accompagné d’une série de courts-métrages.

© Marion Berrin

He oui, Varnish La Piscine confirme ses ambitions créatives en tant que réalisateur et acteur. Son œuvre audiovisuelle et musicale, qui mélange humour absurde à la Coen Brothers et un soin visuel influencé par Wes Anderson, ne fait que renforcer ce que l’industrie du rap a déjà remarqué : Varnish La Piscine est indubitablement différent des autres et sa musique suffit à le découvrir.

Le premier épisode est à découvrir sur sa chaîne YouTube.