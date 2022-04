Violet Indigo ou ta nouvelle couleur préférée

Violet Indigo c’est notre nouvelle petite obsession du moment. Ce talent franco-américain va égayer tes playlists au printemps !

Un univers R&B et coloré

Née à New-York, Violet Indigo est bercée par le jazz, et à 6 ans elle commence la musique. Batterie, chant, rien de semble lui résister et c’est à l’âge de 13 ans qu’elle forme son premier groupe de pop/rock. Elle a même l’occasion de se produire dans plusieurs salles incontournables parisiennes : Le New Morning et l’Alhambra. Et ce n’est pas tout… Violet découvre très tôt un vif intérêt pour la composition et la production, et à 12 ans elle se forme en parallèle en totale autonomie sur Logic.

Jazz, néo-soul, hip-hop,… Elle tombe sous le charme de D’Angelo et J Dilla, deux artistes qui vont beaucoup inspirer son univers pluriel. DJ, chanteuse et productrice au Conservatoire Départemental de Bobigny, elle décide du haut de ses 19 ans de se lancer et monter son projet solo. Co-produit avec ses amis beatmakers professionnels, son premier EP de 3 titres, Last Call sortira en avril 2022.

Last Call, un premier EP de 3 titres

Si vous avez hâte d’en découvrir plus, sachez que son premier EP sort en avril ! Last Call sera composé de 3 titres et abordera le passage à la vie d’adulte. Un passage important quand on sait que la jeune femme entre dans la vingtaine. Peines, amours et la conscience d’être dans un monde plus grand

que nous, seront au rendez-vous.

Avec ce projet Violet Indigo embrasse son futur “elle-même”; et entre dans un nouvel âge ! Une façon de se présenter au monde avec légèreté. Dans ce premier EP elle écrit, chante et rap en anglais sur des instrumentales hip-hop créant un parfait mix entre ses influences Soulquarians et une production fraîche et moderne.

Chanteuse mais pas que…

Chanteuse mais aussi DJ ! Violet Indigo est une DJ accomplie et a déjà mixé pour Louboutin dans le cadre des Fashion Week 2021 et 2022. Elle est un peu l’incontournable des soirées parisiennes, elle est passé par La Java, L’International, le Petit Bain, Le Klub, … et est résidente pour les soirées Hip-Hop « La Tchoin » réservées aux femmes et à la communauté queer.

Ses mixs éclectiques cherchent toujours à tendre vers des basses prononcées et des rythmes dansants allant du rnb, la club music ou encore la jungle. Elle a cofondé le collectif « Bâtardes de Garde » pour proposer une vision queer et émancipatrice du clubbing. Résident sur Hotel Radio Paris, son collectif s’est également produit au Palais de Tokyo lors de l’exposition « Ubuntu, un rêve lucide ».

En attendant l’EP, si vous voulez passer une super moment et découvrir son univers, rendez-vous le 22 avril à Paris pour son concert avec son groupe au Charlie et sa bière à Deux Balle.