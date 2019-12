YBN Cordae en concert à la Bellevoilloise le 18/03/2020

YBN Cordae débarque à Paris pour un concert unique à la Bellevilloise le 18 mars prochain.

YBN Cordae, du collectif Hip Hop Américain YBN (Young Boss N*ggaz) fait partie d’une génération qui ne revendique plus leur appartenance à une ville, synonyme d’un style de Hip Hop particulier. C’est là, toute la force de ce rappeur de 22 ans, qui se soustrait aux frontières Hip Hop prédéfinie en conjuguant avec aisance, dans son album, « The Lost Boy », une palette de style musicaux tel que le R’n’B, la soul, le jazz et la trap. Il va jusqu’à réussir à mettre d’accord les amoureux du hip hop d’hier et d’aujourd’hui en s’entourant de grands nom comme J.Cole, Meek Mill, Anderson .Paak ou encore Pusha T, ancien membre du groupe Clipse.

Son Album The Lost Boy est nommé pour l’album de l’année nommé aux Grammy 2020; ainsi que son track “Bad Idea” featuring Chance The Rapper est également cité pour le morceau de l’année.

Issu de la banlieue de Washington, d’une famille croulant sous les dettes, il s’amuse avec Anderson. Paak à rapper sa réussite et son lot de RNP pour « Rich Nigga Problems ». RPN est issu de l’album « The Lost boy », avec J. Cole à la production. Dans le clip, les rappeurs se parent d’un look de basketteurs sortie tout droit des 70’s. Ils y débitent des phrasés rythmés sur un fond musical funk. Une claque musicale qui ne nous ferait raté pour rien au monde, le concert organisé par Live Nation et Free your funk, de cette étoile montante du Hip Hop.

YBN en concert le 18 mars 2020 à la Bellevilloise (19/21 rue Boyer 75020 PARIS).

Aïda