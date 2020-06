Yemi Alade dévoile son nouveau clip, Boyz

Yemi Alade a pour habitude de nous ambiancer avec des sons comme Johnny (sorti en 2013), elle revient avec un nouveau son entraînant, Boyz.

Encore un clip plein de couleurs, qui sent les vacances, les soirées d’été endiablées, à danser avec ses potes, ou son/sa chéri(e) en mode collé/serré, petit twerk en rapide aussi.

La king of queens, comme on la surnomme, ne s’arrête plus et elle enchaîne ainsi les tubes, très afrobeat, pop, petite touche de r’n’b également.



Lire cette vidéo sur YouTube Yemi Alade- Boyz

On la connait bonne chanteuse, la voici également bonne danseuse, elle nous balance une vraie chorée, le genre que j’essaie de reproduire dans ma chambre mais en vain…

D’ailleurs, on peut voir sur son compte Insta qu’elle post énormément de chorée de ses fans, si tu lis cet article, je t’invite à en faire de même et à taguer le compte insta d’HypeSoul !

Sarah Z.