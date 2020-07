ZiggyBlue feat. Ayari proposent “Another glass of Wine”

ZiggyBlue est un artiste originaire de Chicago, il est un producteur, ambiance Soul ou Jazz il se présente. Interview

1. Pouvez vous vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas/ can you introduce yourself in a few words for those who do not know you

Bonjour, je suis Ziggyblue producteur / compositeur, originaire de Chicago et réside maintenant à Atlanta. Je me considère comme un producteur multi-genre. Je m’ennuierais énormément à produire un genre de musique.

Bonjour, je m’appelle Ayari et je suis un artiste du Pacifique Nord-Ouest travaillant avec Ziggy Blue pour apporter un nouveau goût à la culture connue sous le nom de hip hop / rap.

Hello everyone, I’m producer/composer Ziggyblue. I’m originally from Chicago now residing in Atlanta. I consider myself a multi-genre producer. I would get extremely bored producing one genre of music.

Hello all, I go by the name Ayari and I’m a Pacific Northwest based artist working with ZiggyBlue to bring a fresh taste to the consumable culture known as hip hop/rap.

“Another Glass of Wine”

2. Vous êtes très éclectique, comment vous choisissez vos collaborations?You are very eclectic how you choose your collaborations?

Je regarde les artistes comme tout le monde, en tant que fan

Je suppose que vous pouvez dire cela. J’apprécie divers genres de musique. Mon frère m’a initié à la musique symphonique et mes sœurs ont introduit la musique de James Brown à Carly Simon. Je regarde les artistes comme tout le monde, en tant que fan.

I guess you can say that. And enjoy various genres of music. My brother introduced me to symphonic music and my sisters introduced music from to James Brown to Carly Simon. I look at artists like everyone else does, as a fan.

3. Produisez-vous toujours des sons pour des films ou vous concentrez-vous uniquement sur la musique maintenant? / Are you still producing sounds for movies or are you just focusing on music now?

J’aime toujours produire pour les films. C’est un état d’esprit différent, totalement, mais j’aime les deux. Une bonne amie, qui est scénariste / réalisatrice, j’avais l’habitude de bosser sur ses projets de films étudiants en tant qu’étudiant. Elle travaille d’ailleurs sur quelques projets sur lesquels je serai le compositeur.

I still enjoy scoring for film. It’s a different mindset to be in, totally but I enjoy both. A good friend, who’s a writer/director, I used to score her student film projects as a student. She’s working on a few projects that I will be the composer on.

4. Un EP ou un album en préparation? comment avez-vous construit ce featuring avec Ayari? comment s’est déroulée cette collab?/ An EP or an album in preparation? how did you build this piece with Ayari? how did this meeting take place

AYARI

Outre les œuvres dont nous avons discuté en tant que collectif, j’ai personnellement plusieurs projets sur lesquels je travaille en dehors de ce que Ziggy et moi avons créé. Nous nous sommes rencontrés sur Facebook il y a quelque temps en tant que membres de famille quelque peu éloignés et une fois que nous nous sommes rendus compte que nous faisions de la musique, c’était partie de là. Il n’y a pas si longtemps, Ziggy m’a appelé pour faire un morceau basé sur ses expériences de vie et m’a donné les détails et le rythme et a dit de compléter le reste. Ziggy crée des pistes inspirantes qui permettent à la créativité de circuler en tant qu’écrivain, ce n’était donc pas un problème du tout.

Aside from works that we’ve discussed as a collective, I personally have multiple projects I’m working on aside from what Ziggy and I have created. We met through Facebook a while back as somewhat distant family members and once we realized one another made music, it was history from there. Not too long ago, Ziggy hit me up to make a track based on his life experiences and gave me the details and the beat and said fill in the rest. Ziggy makes inspirational tracks that allow the creativity to flow as a writer so this was no issue at all.

J’aime bien Yelle et j’aimerai bien travailler avec

5. Suivez-vous un peu l’actualité de la musique française? Quels sont les artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer?/ Are you following French music news a bit? Who are the artists with whom you would like to collaborate?

Oui je suis un peu la scène française, j’aime bien Yelle et j’aimerai bien travailler avec elle. L’indécis est vraiment bien et je kiffe bien aussi Aaya Nakamura

Yes, I’ve checked out French music scene. I love Yelle. Would love to work with them. L’indecis is the real deal. I like Aya Nakamura

Le producteur ZiggyBlue

6. Comment avez-vous traversé Covid 19? cela vous a-t-il permis de travailler davantage en studio? ou avez-vous manqué d’inspiration à cause du stress que cela a produit? / How did you get through Covid 19? did that allow you to work more in the studio? or did you have a lack of inspiration because of the stress it produced?

Le covid 19, c’est un vrai bordel

Nous avons toujours affaire au Covid 19. C’est un vrai bordel. Ma famille et moi portons notre masque tous les jours. Nous n’allons pas dans beaucoup d’endroits. Je parle avec ma famille, mes amis et ma famille musicale. Je recherche en ligne des artistes et des musiciens. En effet, j’ai produit beaucoup de morceaux non seulement depuis le Covid mais aussi à partir de la tension raciale que nous connaissons également.

We’re still dealing with Covid 19. It’s a total mess. My family and I wear our mask everyday. We don’t go to many places. I talk with family, friends and my music family. I search online looking at artist and musicians. Actually I produced a lot of material not just from covid but from the racial tension we’re experiencing also.

7. Quel regard avez-vous sur l’évolution musicale actuelle?/ What look do you have of current musical evolution?

C’est une très bonne question. A ce propos J’ai fait quelques expériences pour voir ce qui se bloque musicalement, sortir des sentiers battus, mais trouver cette combinaison mélodiquement et musicalement est la véritable essence qui vous fait ressentir quelque chose dans votre âme

That’s a very good question. I’ve been doing some experimenting with a few things to see what locks musically, going outside the box, but finding that combination melodically and musically is the real essence that makes you feel something inside your soul.

Another Glass of Wine feat. Ayari

8. Le mot de la fin?/A word for the end?

À tous ceux qui écoutent, merci. À tous ceux qui considèrent que cela vaut la peine d’être partagé, je l’apprécie. Finalement c’était un projet amusant à travailler et il y en aura plus d’où ça vient et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. Suivez Ziggyblue et moi pour d’autres projets futurs. Beaucoup d’amour, Yari.

@hardyboyyari

To all who listen, thank you. To anyone that considers it worth sharing, I appreciate it. This was a fun project to work on and there will be more where this came from and I can’t wait to see what the future holds. Follow Ziggyblue and I for more future projects. Much love, Yari.

Ziggyblue featuring Ayari “Another glass of Wine” disponible sur toute les plateformes.

Un son smooth, un featuring bien choisi Ziggy a fait le taff avec ce morceau très jazzy new soul.