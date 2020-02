Zoom sur D Smoke, gagnant du concours Rhythm + Flow

D Smoke, c’est le rappeur a surveiller de très près en 2020. Découvert dans la première saison de Rhythm + Flow sur Netflix, le californien a sorti un premier EP réussi accompagné de clips très esthétiques fin 2019. Retour sur ce nouveau talent du rap game.

D Smoke : professeur et rappeur

D Smoke est un rappeur originaire d’Inglewood en Californie.

Diplômé de UCLA, Daniel Farris, de son vrai nom, enseigne l’espagnol et la musique au lycée de sa ville d’origine. Il est passionné par l’enseignement, il aime partager et transmettre à ses élèves ce qui inspire beaucoup sa musique.

Il a grandi dans une famille de musiciens. D Smoke est le frère de SIR, artiste signé sur le label de Kendrick Lamar, T.D.E. En 2015 il collabore avec lui sur le titre « You Ain’t Ready”. Pendant un temps il écrit avec son autre frère Davion Farris, pour d’autres artistes, Ginuwine et les Pussycat Dolls notamment.

C’est en 2019, qu’il se lance dans une nouvelle aventure à visée internationale : Rhythm + Flow.

D Smoke grand gagnant de l’émission Rhythm + Flow

Rhythm + Flow, c’est quoi ? C’est un concours musical axé sur le hip-hop, lancé par le géant du streaming vidéo Netflix. Durant toute la compétition, les concurrents ont passé différentes épreuves : freestyle, battle, reprise de samples, morceau original, … Chance The Rapper, T.I. et Cardi B ont joué le rôle de juges. Ils en ont profité pour donner de précieux conseils concernant l’industrie, la gestion d’une carrière et le travail à fournir pour percer !

Cette première saison est un succès. Rhythm + Flow a largement trouvé son public et a su ravir les fans de musique rap dans le monde entier.

A l’issue de la compétition, c’est le rappeur D Smoke qui a su tiré son épingle du jeu en proposant des performances solides. Mêlant l’espagnol et l’anglais, D Smoke a su convaincre les juges avec des textes forts et authentiques. Dans son dernier passage dans l’émission, le rappeur a offert une superbe prestation du titre « Last Supper ».

Grand gagnant de cette première édition, le rappeur d’Inglewood a embauché la coquette somme de 250,000$ et s’est fait une belle renommée auprès des fans du show.

Le projet Inglewood High

Le premier EP de D Smoke, Inglewood High est sorti le 24 octobre dernier. Composé de 7 titres, le rappeur décrit l’attachement profond qu’il entretient avec sa ville d’origine. D Smoke a confié à TV Guide

« Cela vous fait faire un bref voyage […] Cela vous conduit à Inglewood, à retourner à Inglewood. Cela raconte aussi les histoires de certains de mes élèves. Quand je parle de la rue comme à Inglewood, c’est vraiment moi en tant qu’enseignant qui regarde mes élèves et raconte leurs histoires souvent erronées ».

Le rappeur veut porter un message positif des quartiers, il précise « Certains de mes sujets peuvent porter sur des situations réelles vécues dans le ghetto, mais ce n’est jamais pour glorifier le négatif. Je pense que c’est inspirant car cela met les autres rappeurs au défi de raconter toute l’histoire, et pas seulement de mettre en évidence le gangsta rap.»

La fin de l’année 2019 a aussi été marquée par la sortie de deux nouveaux clips « Lil Red » et « Honey Jack » tirés de son projet Inglewood High.

Des projets en 2020 ? D Smoke a confié à TV Mag, qu’une mixtape de 15 titres était en préparation ! Le rappeur a donné un avant goût du projet avec le morceaux « Fly » et le titre clippé « No Commas » : tout simplement brillant !