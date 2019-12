50 Cent et LionsGates vont produire le comics”Trill league” en série

Et si le célèbre acolyte de Batman, Robin, n’était pas un acrobate devenu super-héros mais un jeune gamin noir de Chicago nommé D’Shaun?

50 Cent est producteur exécutif d’une émission de télévision animée de super-héros noire intitulée Trill League, créée en partenariat avec Lionsgate et Quibi. Une adaptation du roman graphique indépendant du même nom d’Anthony Piper, Jameel Saleem (South Park) et Piper serviront de co-créateurs et d’écrivains de la série avec Jermaine Johnson en tant que producteur exécutif supplémentaire.

Trill League c’est quoi?

En 2012, l’illustrateur de Chicago Anthony Piper a donné vie au concept avec une esquisse du personnage qu’il a ensuite surnommé Trill Robin. À partir de là, Piper, qui, ironiquement, travaillait pour Marvel Comics, a commencé à remixer d’autres super-héros populaires de DC avec des plans d’utilisation des personnages pour créer une série de bandes dessinées à part entière nommée Trill League. Finalement, avec plus de 20 000 $ collectés sur Kickstarter à partir de 2015, le jeune créateur sort le premier volume de son comics.

Anthony Piper, autodidacte fan de comics & hip hop

Mais en attendant, Piper est occupé. Alors que l’artiste autodidacte est devenu un fan de bandes dessinées dès son jeune âge, il a commencé sa carrière en concevant des couvertures de mixtape pour des rappeurs underground à Chicago. Plus tard, il a attiré l’attention de Marvel grâce aux bandes dessinées Web uniques de Trill League qu’il télécharge régulièrement sur la page Facebook de la bande dessinée (une entreprise distincte du roman graphique qui aura son propre scénario). Depuis, Piper travaillait sur certains des plus grands titres de Marvel. y compris Invincible Iron Man, Gardiens de la Galaxie: Awesome Mix Infinite Comic, une histoire unique sur Domino dans Uncanny X-Men (2016) et un projet autre Marvel. Il combinait également son amour pour le hip-hop et les bandes dessinées en s’associant à Method Man pour co-écrire un Ghost Rider X-mas Special.

Mais, malgré son arrivée dans les grandes ligues, Trill League continue d’être le projet passionnant de Piper. Avec Robin, Piper parodie également de manière hilarante des super-héros de la liste A comme Superman, Batman et Wonder Woman. Au lieu que Superman soit le dernier Kryptonien survivant, il vient de Swolton, une planète obsédée par le fitness. Blackmayne, l’équivalent de Batman, est le fils de deux panthères néo-noirs tués. L’homologue de Wonder Woman, Wonderisha, vient de l’île guerrière de Kenyattate et utilise son «lasso de vérité» pour s’assurer que Swolemayne ne la trompe pas. Il échoue souvent.

Adult Swim était pourtant en pourparlers

Depuis que Piper a créé Trill Robin, la série avait recueilli plus de 30 000 likes sur Facebook et l’attention d’Adult Swim. Ce dernier qui était pourtant en pourparlers avancées avec Piper pour en faire une série animée. Mais finalement c’est Fiddy qui flaire le bon coup.

“Je suis ravi d’apporter G-Unit Film & Television sur une plate-forme innovante comme Quibi avec mes partenaires de Lionsgate et 3 Arts“, a déclaré Curtis Jackson dans un communiqué. “Anthony Piper et Jameel Saleem ont créé un monde que nous n’avions jamais vu auparavant avec Trill League, dans l’attente de le partager bientôt.” créer un monde avec des voix qui reflètent celui d’où je viens. Travailler aux côtés de mon talentueux co-scénariste Jameel, ainsi que de tous les partenaires impliqués (G-Unit, Lionsgate, Quibi, 3Arts), cela a été l’un des efforts les plus dope de ma carrière créative. »

Les détails de la diffusion et d’autres informations restent confidentiels. Étant donné que Quibi ne devrait pas être lancé avant avril 2020. Restez donc à l’écoute pour une bande-annonce et une date de première.