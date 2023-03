6 clips qui nous ont attrapés cette semaine !

PLK – Décembre | A COLORS SHOW

On a commencé la semaine avec un nouveau Colors français. Celui du rappeur PLK qui signe son retour en interprétant le morceau inédit « Décembre » issu de son EP à venir (qu’il co-créé avec ses fans).

Fond rouge, bomber de ricain, le rappeur de Clamart rappelle qu’il sait faire du rap qui rap. Un boombap incisif, des punchlines percutantes, il « vise le classique comme Big Poppa » et on a envie d’y croire !

Leonis – Zakaria

Ce n’est pas le seul retour de la semaine ! Après avoir sorti « Sherhood » pt 1 et 2, Leonis offrira, le 17 mars prochain, un EP 5 titres enregistré entre la France et le Maroc : « De l’autre côté ».

Pour en faire la promo, il libère « Zakaria ». Un morceau touchant, accompagné d’un clip où l’on peut suivre l’histoire de ce jeune mandiant rencontré 3 ans auparavant par Léonis lors de ses voyages dans la ville de Mohammedia avec son père.

La direction photographique du clip est chaude, solaire, elle réchauffe les coeurs et vient contraster avec l’histoire et les paroles sombres que l’on entends : « j’suis tout seul dehors toute la nuit, dans mes yeux tu peux voir le vide »

Joysad – Remède (feat. LVZ)

Quelques mois après la sortie de son (très bon) album « Transparent » (octobre 2022), Joysad revient nous rappeler que « le seul remède c’est le temps » , sur un feat avec LVZ nommé “Remède”, tout simplement.

On y retrouve le Joysad qu’on aime : mélancolique, pur, honnête. Il mêle sa tristesse à celle de son compère LVZ, tous deux se livrant sur leurs déceptions amoureuses pour nous offrir un refrain aussi simple qu’efficace. Et pour imager le tout, c’est le studio BLAKHAT (qu’on ne présente plus) qui se charge de ce visualizer !

J-Hope – ‘On the Street (feat. J. Cole)

On traverse l’Atlantique pour focus sur la rencontre entre le hip-hop et la k-pop. L’excellent « ‘On the Street » sonne déjà comme un tube. On retrouve J. Cole, l’un des meilleurs rappeurs de sa génération, n’ayons pas peur des mots. En featuring avec J-Hope, membre du groupe de K-Pop BTS qui affole les foules du monde entier depuis plusieurs années !

Résultat ? Un morceau efficace, un clip aux plans léchés, une mélodie qui reste en tête et une nouvelle case à cocher pour J-Hope, dont J. Cole est l’idole (via itw donnée à Variety).

Une collaboration étonnante mais efficace, rendant gloire à la rue et à ses échanges de culture !

Joey Badass – Show Me

On reste aux USA et on vous parle d’amour avec le film « Show Me » de Joey Badass. Un clip magnifique où on suit un couple de leur chambre au bar, des éclats de rire au levé du jour, le tout dans une atmosphère qui se veut sensuelle. Nous sommes envoutés, pari gagné.

J9ueve – Diamant

On finit sur une nouvelle pépite offerte par J9ueve, « Diamant » !

Après 2 EP, une tournée en cours et une Cigale sold-out en moins de 24H (rien que ça), J9ueve passe à l’étape supérieure et nous le prouve. Natas3000 à l’image, Ponko a la prod, J9ueve mêle 2-step et amour dans ce premier extrait du projet « Le Bijou le Plus Brillant » (sortie prévue le 10 mars).

On est séduits, et vous ?