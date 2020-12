Air Jordan 1 Dark Mocha – infos release

La Air Jordan 1 Dark Mocha est, comme toutes les one high, un classique de la sneaker qu’on ne présente plus. Cette silhouette qui se décline en plusieurs coloris rencontre un franc succès à chaque sortie. Vu l’engouement autour de la AJ1 Travis Scott “Cactus Jack”, la Dark Mocha ne devrait pas échapper à la règle. En effet, le coloris de cette nouvelle AJ 1 est proche de la collab’ avec le rappeur américain.

Une Air Jordan 1 “Travis Scott” du peuple ?

Pour beaucoup, certaines sneakers deviennent inaccessibles. Soit parce que la chance ne vous sourit pas lors des raffles, soit parce que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un SMIC pour acheter une paire au resell. Bien que les marques aient multiplié les releases, il n’est jamais facile de mettre la main sur sa paire préférée. Donc, pour ceux qui n’ont pas réussi à avoir la AJ1 Cactus Jack, la Dark Mocha est surement une alternative plus accessible (quoique…)

La dénomination Mocha a déjà été utilisée sur la Air Jordan 3. Ainsi, le colorway rappelle la couleur de la boisson chaude italienne à base café et de chocolat. Effectivement, la paire se compose d’un upper en cuir blanc contrasté par des empiècements noirs comme sur la black toe. Les logos Air Jordan Wings et Nike Air également noirs viennent agrémenter le côté Dark. Enfin, l’arrière de la paire revêt un cuir suède de couleur marron Mocha comme sur la Cactus Jack. Il est évident que cette release attirera les convoitises. Non seulement parce qu’il s’agit d’une Air Jordan 1 mais aussi parce que la Dark Mocha a un coloris sobre et parfait pour l’hiver. Espérons cependant que la qualité sera au rendez-vous.

Une Air Jordan 1 Dark Mocha à mettre sous le sapin

La paire est déjà visible sur le feed de l’application SNKRS et sera disponible en fin de semaine, juste à temps pour la recevoir pour Noël. Le prix retail est de 160€. D’autres détaillants spécialisés vendront surement la paire via des tirages au sort. Donc, soyez prêt si jamais vous souhaitez cliquer cette jolie Air Jordan 1.