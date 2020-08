Air Jordan 5 Bel-Air Alternate – infos release

Back in the days

Avant tout, faisons un petit retour en arrière… Vous vous souvenez surement du Fresh Prince of Bel Air ? Dans la version longue du générique de la série des années 90, Will Smith est assis sur son trône doré. Il porte une paire de Air Jordan 5 Black Metallic Silver dans sa version OG. Or, la sneaker imaginée par Tinker Hatfield apparait pour la première fois en gros plan sur nos écrans de télévision. C’est pourquoi elle deviendra un véritable phénomène pour toute une génération. Effectivement, ce modèle a marqué les esprits de nombreux fans de Michael Jordan. D’autant plus, que His Airness a porté cette cinquième “signature shoes” sur les parquets de la NBA et a remporté le titre MVP (Most Valuable Player) avec cette paire à ses pieds.

What’s fresh ?

D’abord, les amoureux des ’90s seront bien évidemment comblés. En effet, Jordan Brand a confirmé la sortie de la Air Jordan Bel-Air Alternate pour le mois d’août. Cette release est un nouvel hommage à la paire portée par Will Smith dans la série THE FRESH PRINCE OF BEL AIR. Par ailleurs, ce modèle a déjà été réédité à plusieurs reprises. Par exemple, la Air Jordan 5 NRG Grape sortie en 2018, sans lacets pour rappeler comment Will Smith les “rockait” avec nonchalance mais toujours avec beaucoup de style.

Ici, la Air Jordan 5 Bel-Air Alternate fait un clin d’oeil à sa grande soeur, la Air Jordan 5 Bel-Air, première du nom, sortie en 2013. En somme, nous avons le droit un petit coup de fraicheur pour cette nouvelle édition qui arbore un upper en cuir blanc avec des touches de couleurs pétantes rappelant les tenues de Will Smith dans le sitcom.

La paire sera disponible sur l’application SNKRS et sur nike.com au prix de 200€.