Air Jordan 5 SE “Oregon” – Infos release

Le mois de septembre est généralement très chargé en releases et notamment chez Nike. Mais, il y a des sorties qui ne passent pas inaperçues. Et c’est le cas pour la réédition de la Air Jordan 5 “Oregon”. La sneaker exclusive fera son retour ce mois-ci dans une Special Edition.

Cela fait quelques années que Jordan Brand est l’équipementier de plusieurs universités américaines comme l’UNC. Le partenariat avec l’Oregon State University et la marque au Jumpman a démarré avec une Air Jordan 9 sortie en 2011. Plusieurs rétro dont la AJ3 et la AJ4 ont eu le droit à une player édition. D’ailleurs, il y a six ans la première AJ5 Oregon a vu le jour avec deux coloris sublimes reprenant les couleurs de l’université.

Air Jordan 5 PE “Oregon” sortie en 2014

Depuis que les rumeurs d’une nouvelle Air Jordan 5 “Oregon” ont commencé à fuiter cette été, les premières images ont fait l’unanimité. C’est maintenant officiel, la date de sortie a été confirmée pour ce mois de septembre. Cependant, la nouvelle Jordan Oregon a quelques détails différents mais qui font tout le charme de cette paire.

Tout d’abord, la paire reprend la silhouette de la Air Jordan 5 avec un upper en suède d’un vert magnifique mais qui n’est pas le même que la OG. Mais également le logo de l’université a été remplacé par une étiquette avec le Jumpman. Et la languette noire laisse apparaître à l’intérieur le mot “ELEVATE” à l’envers. Enfin, la touche de jaune sur la midsole noire est également du belle effet.

La Air Jordan 5 Oregon est une paire qui ne laisse pas indifférent. En tout cas beaucoup de collectionneurs rêveraient de mettre la main sur la 2014, moi le premier d’ailleurs. Mais à défaut d’avoir une paire qui côte plus de 6000$, la sortie de la Special Edition est une belle occasion d’avoir une Jordan 5 inédite.

La date de release confirmée

C’est le genre d’information qui met toute une communauté en ébullition. En effet, il est sûr et certain que l’annonce d’une sortie sur l’application SNRS et chez certains retailers est une bonne nouvelle. La paire sera certainement très demandée. Donc il va falloir être réactif si vous voulez cop la prochaine Air Jordan 5 “Apple Green”. Le prix annoncé pour le retail est de 190€ et la sortie prévue ce samedi.